Spelers van Feyenoord in conflict met directie over loonoffer

Vrijdag, 19 februari 2021 om 16:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:37

De mededeling dat de spelers van Feyenoord opnieuw salaris moeten inleveren, is verkeerd gevallen in de selectie, zo melden het Algemeen Dagblad en Voetbal International. De directie staat lijnrecht tegenover de selectie in de gesprekken rond het loonoffer dat geëist wordt. "Het was geen verzoek, maar een mededeling. Links- of rechtsom, de spelersgroep zal wederom vier maanden lang een deel van het inkomen moeten afstaan", schrijft het AD.

Algemeen directeur Mark Koevermans, technisch directeur Frank Arnesen en financieel directeur Pieter Smorenburg hebben donderdag de spelersgroep toegesproken. De directieleden hebben daarbij duidelijk gemaakt hoe slecht Feyenoord er financieel voor staat en dat er geen andere optie is dan het opnieuw inleveren van salaris. De spelers stonden in het vorige kalenderjaar ook al in zes maanden deels hun loon af aan de club.

Feyenoord vraagt geen goedkeuring van de spelers: de club wil de selectie op bedrijfseconomische gronden dwingen tot een loonoffer. De voetballers gaan daar niet mee akkoord. Het is onduidelijk hoe aan deze impasse een eind gemaakt zal worden door de directie. Overigens is de technische staf, onder wie trainer Dick Advocaat, wél akkoord gegaan met een loonoffer. Dat geldt ook voor het kantoorpersoneel van Feyenoord, dat ongeveer twintig procent van zijn salaris afstaat.

Volgens het Algemeen Dagblad wordt er in Rotterdam meewarig gekeken naar Ajax: "Dat Ajax bijvoorbeeld geen loonoffer verlangt van de selectie, is één van de gespreksonderwerpen in de Kuip." De Amsterdammers verkeren financieel gezien echter in een compleet andere situatie, mede dankzij de deelname aan de Champions League van dit seizoen. In juli bereikte Ajax overigens na lang gesteggel wél overeenstemming met de spelers over een eenmalig loonoffer. Het is niet duidelijk hoeveel procent van het salaris Ajax heeft ingehouden en over welke maanden dat ging.

Arne Slot heeft inmiddels van de clubleiding te horen gekregen dat er komende zomer absoluut geen ruimte is voor versterkingen. De trainer, die Advocaat per 1 juli zal opvolgen, moet het doen met de huidige spelersgroep. Alleen de momenteel verhuurde spelers, onder wie Marouan Azarkan, Naoufal Bannis en Ramon Hendriks, zouden er nog bij kunnen komen.