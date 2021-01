Barcelona onthult torenhoge schuld aan Ajax voor Frenkie de Jong

Maandag, 25 januari 2021 om 19:26 • Laatste update: 21:28

Barcelona heeft nog bij negentien clubs een openstaande transferschuld, zo maakt de club maandag via de officiële kanalen bekend. Ajax is een van de clubs die nog een flinke som geld krijgt van de Catalaanse grootmacht, die nog voor 64 miljoen euro in het krijt staat bij de Amsterdammers vanwege de transfer van Frenkie de Jong. Ook bij Liverpool heeft Barça nog een grote openstaande schuld die verband houdt met het aantrekken van Coutinho: 40 miljoen euro.

De gepresenteerde jaarcijfers zien er allerminst goed uit, daar Barcelona het seizoen 2019/20 afsloot met een totale schuld van 1,173 miljard euro. Een groot deel van dat bedrag komt voort uit de transferschulden; in totaal bijna 323 miljoen euro, waarvan ruim 126 miljoen euro op de korte termijn afgelost moet worden. Voor de uitgaande transfers is er ook nog een aantal clubs dat bij de Catalanen in het krijt staat; op de korte termijn moet er nog 46 miljoen euro binnenstromen.

Ajax moet voor het einde van het huidige seizoen nog zeker zestien miljoen euro ontvangen van Barcelona voor De Jong. De kans dat Marc Overmars het geld in juni ook daadwerkelijk op de rekening ziet staan is overigens niet heel groot, want volgens Marca is Barcelona al met verschillende clubs aan het onderhandelen over uitstel van betaling. Naast de 16 miljoen euro die Ajax dit seizoen nog moet krijgen van Barcelona, staat er voor de lange termijn nog eens een bedrag van 32 miljoen euro open. De totale transfersom die betaald moet worden voor de voormalig middenvelder van Ajax is 86 miljoen euro, waarvan 11 miljoen euro aan bonussen.

Aan Liverpool moet op de korte termijn, dat wil zeggen voor het einde van het seizoen 2020/21, nog 29 miljoen euro betaald worden voor Coutinho. In het rijtje met schuldeisers staat ook Girondins de Bordeaux, dat voor het verstrijken van de maand juni nog een bedrag van bijna tien miljoen euro voor de transfer van Malcolm verwacht. De grootste langetermijnschuld heeft Barcelona openstaan bij Juventus, dat nog 52 miljoen euro krijgt voor de verkoop van Miralem Pjanic. Daartegenover staat dat de Spanjaarden exact hetzelfde bedrag tegoed hebben van la Vecchia Signora, vanwege de verkoop van Arthur Melo, die verkapt geruild werd met Pjanic.

Uit een eerder gepubliceerd document is gebleken dat Barcelona onder meer in de problemen is gekomen door het mislopen van inkomsten uit kaartverkoop. Los Azulgranas hadden erop gerekend dat er dit seizoen al toeschouwers in het Camp Nou aanwezig zouden zijn, maar dat lijkt op de korte termijn niet haalbaar. De Catalanen hadden begroot dat 25 procent van de stadioncapaciteit in februari al benut zou worden; de voetbaltempel zou naar verwachting vanaf mei zelfs voor de helft gevuld zijn.