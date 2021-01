Engelse media eensgezind: ‘Van de Bleak’ onzichtbaar tegen Liverpool

Zondag, 24 januari 2021 om 21:40 • Yanick Vos

De Engelse media zijn niet onder de indruk van het optreden van Donny van de Beek zondag in de FA Cup-wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool. De Oranje-international begon in de basis en werd na 66 minuten spelen vervangen door Bruno Fernandes, die tien minuten na zijn invalbeurt vanuit een vrije trap voor het winnende doelpunt tekende: 3-2. Van de Beek kwam nauwelijks in het stuk voor en dat is terug te zien in de beoordelingen die hij heeft ontvangen van de tabloids.

Van de Beek kreeg van Ole Gunnar Solskjaer de kans op de nummer tien positie. Hij speelde onopvallend, in sommige fases van de wedstrijd was hij zelfs onzichtbaar. De aanvallende middenvelder deed meer dan een uur mee en kwam niet verder dan 23 balcontacten, het laagste aantal van alle basisspelers op het veld. The Sun heeft op de website een volledig artikel gewijd aan het optreden van de middenvelder en noemt hem in de kop ‘Van de Bleak’, doelend op zijn onzichtbare optreden. “Solskjaer verloste hem uit zijn lijden na 65 minuten en verving hem door Bruno Fernanddes, die scoorde met een sensationale vrije trap”, schrijft de tabloid, waarin Van de Beek wordt beoordeeld met een vier en invaller Fernandes met een acht.

“Van de Beek zal meer moeten laten zien als hij meer speeltijd wil krijgen”, schrijft de tabloid. “Het was een rustige start voor Van de Beek, die nauwelijks aan de bal kwam en maar niet uit de schaduw van Thiago Alcántara kon komen. Hij kreeg een kans om te scoren na een slimme pass van Marcus Rashford, maar gaf de bal niet goed af. De manier waarop hij zich vervolgens over het been van de uitkomende Alisson liet vallen, viel niet in goede aarde bij een aantal spelers van Liverpool. Er was niet veel meer te zeggen over het optreden van de voormalige middenvelder van Ajax, behalve dat de speeltijd die hij heeft gekregen hem goed zal doen. Van de Beek zag er teleurgsesteld uit toen hij in de tweede helft werd vervangen door Bruno Fernandes. Zijn kans zal wel weer komen, maar hij moet geduld opbrengen.”

De analyse van Manchester Evening News over het spel van Van de Beek komt overeen met die van The Sun. Het lokale dagblad beoordeelt hem met een vijf. “Zoals verwacht werd hij in de tweede helft gewisseld”, zo klinkt het. Ook van The Independent krijgt de Oranje-international een onvoldoende (vijf). “Na rust werd zijn spel er niet beter op, waarna hij na iets meer dan een uur spelen werd gewisseld.” 90min deelt hetzelfde cijfer uit: “Hij kreeg een basisplaats waar hij zo aan toe was, maar de Nederlander slaagde er niet in om een goede indruk te maken. Hij was nauwelijks betrokken bij het spel.” Van de Daily Mail krijgt Van de Beek wél een voldoende. De tabloid vindt zijn spel een zes waard: “Hij probeerde er het beste van te maken, maar het spel ging een beetje aan hem voorbij.”

Door de overwinning plaatste Manchester United zich voor de vijfde ronde van de FA Cup. Op 10 februari staat de confrontatie met West Ham United op het programma in het bekertoernooi. Mogelijk krijgt Van de Beek dan een nieuwe kans vanaf het eerste fluitsignaal. Aanstaande woensdag komt het team van Solskjaer weer in actie; in de Premier League is Sheffield United dan de tegenstander.