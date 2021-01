De Telegraaf: Ajax speelt met acht nieuwe namen tegen AZ

Woensdag, 20 januari 2021 om 06:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:10

Erik ten Hag kiest woensdagavond in het bekerduel met AZ voor een fors gewijzigd Ajax, zo schrijft De Telegraaf. De Amsterdammers zullen volgens het dagblad ten opzichte van het competitieduel met Feyenoord (1-0 winst) met acht nieuwe namen aan de aftrap verschijnen.

Alleen Nicolás Tagliafico, Ryan Gravenberch en Quincy Promes staan in de basis ‘als de voortekenen niet bedriegen’. Dat betekent dat André Onana, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Jurriën Timber, Davy Klaassen, Dusan Tadic, Sébastien Haller en Antony niet aan het startsignaal zullen verschijnen.

Ten Hag gaf zondag aan dat Ajax ‘frisheid’ mist in de drukke januarimaand en ook was hij van mening dat de Amsterdamse club het zwaarder heeft dan de andere topclubs. “In de tweede helft zondag in de Klassieker hadden we veel moeite met het spel van Feyenoord, toen ging de fysieke component een rol spelen. Er lag wel ruimte, maar onze aanvallers hadden niet meer de frisheid om Feyenoord pijn te doen.”

“Wij hebben het slechtste schema van de hele Eredivisie”, vond Ten Hag. “Na de topper tegen PSV troffen we donderdag FC Twente, dat een dag langer rust had. En zondag had Feyenoord een dag langer rust gehad dan wij. We hebben de kortste hersteltijd van allemaal.” Ajax speelt zondag om 12.15 uur de eerstvolgende competitiewedstrijd: een uitduel met het momenteel sterk presterende Fortuna Sittard.

Ten Hag kiest onder meer voor Maarten Stekelenburg, die zodoende zijn officiële rentree bij Ajax maakt. De 38-jarige doelman keepte op 2 oktober 2018 voor het laatst in een EFL Cup-duel van Everton met Southampton (1-1). Verder maakt David Neres zijn rentree na een periode van blessureleed. De Braziliaan zat tegen Feyenoord bij de wedstrijdselectie, maar kwam niet binnen de lijnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Ekkelenkamp, Gravenberch; Neres, Labyad, Promes.