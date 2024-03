Ajax-speler uit ‘glorietijden’ prijst Ten Hag: ‘Ik heb enkel respect voor hem'

Maarten Stekelenburg bewaart goede herinneringen aan zijn samenwerking met Erik ten Hag bij Ajax. De oud-doelman, die Ten Hag tussen 2020 en 2022 meemaakte in Amsterdam, 'kan niets anders dan respect hebben', zo vertelt hij bij Tussen de Palen, een programma van Ziggo Sport. Zélfs na de immer dezelfde, tergend lange wedstrijdbesprekingen van de huidig Manchester United-manager. "Dat ga je op een gegeven moment echt waarderen", aldus Stekelenburg.

Stekelenburg, jeugdproduct van Ajax, besloot in 2020 terug te keren op het oude nest, na negen jaar aan omzwervingen in het buitenland. Hij kreeg bij zijn terugkeer direct met Ten Hag te maken, die al tweeënhalf jaar aan het roer stond in de Johan Cruijff ArenA.

"In het begin had ik wel wat moeite met de besprekingen", geeft de Stekelenburg toe. "Ze waren zo gedetailleerd en lang, en iedere keer was het hetzelfde. Het maakte niet uit of je tegen Heracles, Excelsior of Liverpool speelde: iedere keer leek het alsof we tegen Real Madrid moesten voetballen."

Stekelenburg lovend over Ten Hag! ?? De keeper moest wennen aan de aanpak van de trainer bij Ajax, maar kijkt uiteindelijk met veel bewondering terug ?? ?? Tussen de Palen: Maarten Stekelenburg ? Vrijdag, 21:30 uur ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)#ZiggoSport pic.twitter.com/cfFSgYxi2g — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 1, 2024

Tot ergernis omsloeg in waardering. Stekelenburg heeft dan ook louter lovende woorden over voor zijn voormalig oefenmeester.

"De mensen hebben kritiek op hoe hij zijn interviews gaf, maar dat herken je niet als je dagelijks met hem werkt. Je bent natuurlijk wel een uithangbord van een club, dus je moet een bepaalde houding aannemen."

"En hij zal te allen tijde zijn spelers verdedigen. Dat komt misschien wat vervelend over voor de mensen die zitten te kijken, maar ik kan niets anders dan respect hebben voor deze man."

Uiteindelijk won het duo samen twee landstitels, een KNVB Beker en werd onder meer de achtste finale van de Champions League bereikt. Daarna vertrok Ten Hag naar Engeland, een jaar voordat Stekelenburg zijn handschoenen aan de wilgen zou hangen. "Ik vind het heel knap wat hij bij Ajax heeft bereikt. Een verdiende stap", vindt Stekelenburg dan ook.



