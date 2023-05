Stekelenburg ziet zijn oude trainer met ‘passende voetbalstijl’ graag bij Ajax

Zondag, 21 mei 2023 om 13:46 • Guy Habets

Maarten Stekelenburg zou Luis Enrique, met wie hij samenwerkte bij AS Roma, wel als trainer van Ajax willen zien. Dat zegt hij in een groot interview met Het Parool. De doelman, die na dit seizoen stopt met voetballen en rond de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht afscheid zal nemen van de fans, stelt dat de Spanjaard een voetbalfilosofie hanteert die goed in Amsterdam zou passen.

Stekelenburg, die het jammer vindt dat hij geen afscheid kan nemen met een prijs, wordt gevraagd naar de trainerssituatie bij Ajax en of hij John Heitinga zou adviseren om als hoofdcoach actief te blijven. Daar reageert de doelman bevestigend op. "Als hij de kans krijgt, moet hij het doen", laat Steek weten in Het Parool. "Ajax is zijn club, hij heeft de ambitie. Daarom is hij ook ingestapt en dat is niet makkelijk, want je neemt het dan over als het niet loopt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De wijze waarop Heitinga zijn rol de afgelopen maanden heeft ingevuld, kan dan ook op respect van Stekelenburg rekenen. "Je steekt je nek uit en die kan eraf gehakt worden. Ik vind het bewonderenswaardig wat hij heeft gedaan, en wat hij laat zien. Het is uiteraard niet aan mij, maar hoe hij zich manifesteert in de groep, hoe hij praat en de manier waarop hij traint: hij is in mijn ogen meer dan capabel voor deze job."

Een andere trainer die volgens de 63-voudig international wel bij Ajax zou passen, is Enrique. De Spaanse coach zwaaide de scepter in Rome toen Stekelenburg in 2010 naar AS Roma verkaste en maakte een goede indruk. "Zijn manier van voetballen past zeker. Aanvallend, ver van de eigen goal. Het is belangrijk dat een trainer van Ajax een type is dat past bij de club, niet of het een Nederlander of een buitenlander is. Wat je niet moet willen is een trainer die de filosofie van Ajax verandert."