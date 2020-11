Derksen wil af van ‘gedateerde voetballer’ in Oranje: ‘Die kan niet meer mee’

Johan Derksen vindt dat bondscoach Frank de Boer afscheid moet gaan nemen van Daley Blind. De verdediger van Oranje vormde tegen Bosnië-Herzegovina (3-1 winst) een centraal duo met Stefan de Vrij, maar maakte volgens Derksen een slechte indruk. De analist van Veronia Inside vindt dat de dertigjarige Blind niet meer mee kan op het hoogste niveau.

"Daley Blind is een gedateerde voetballer", zo klinkt het keiharde oordeel van Derksen. "Hij is een te slechte verdediger voor de centrale positie, te traag voor linksback, en hij kan geen druk zetten als middenvelder. Op iedere positie hebben we een betere dan Daley Blind. Dat is gewoon afgelopen, die kan niet meer mee." Ook Hans Kraay junior zag dat het duo Blind-De Vrij kwetsbaar was tegen Bosnië.

"Elke tegenaanval was bijna raak", aldus Kraay junior. "Het veld was zó groot, ze liepen zó makkelijk erdoorheen. En ik moet eerlijk zeggen: er waren in het eerste uur veel goede spelers bij Oranje, maar in het centrum waren ze heel erg kwetsbaar. Je ziet sowieso dat Bosnië heel makkelijk oversteekt." Dan wordt de tegentreffer van Oranje getoond in het praatprogramma. Edin Visca haalde daarbij de achterlijn en zette laag voor op spits Smail Prevljak, die beheerst afmaakte.

Hoewel linksback Owen Wijndal de directe tegenstander van Visca was, rekent Derksen ook Blind de tegentreffer aan. "Blind loopt alleen maar een beetje mee voor de vorm, en doet niks. En ik vind dat Wijndal meer druk had kunnen zetten bij de achterlijn." Kraay junior voegt toe dat ook De Vrij een negatieve hoofdrol speelde, door niet kort genoeg te dekken op de doelpuntenmaker. "De Vrij die ziet hem, en laat hem zo vertrekken...", aldus Kraay junior.

Derksen vindt ook dat Blind woensdag niet in de basis moet staan tegen Polen. "Ik zou Sven Botman in het centrum zetten", aldus Derksen, die weet dat De Boer daar niet naar zal luisteren. "Dat doet hij niet, want Blind heeft natuurlijk heel veel krediet. Maar als Robert Lewandowski meedoet, dan zou Botman wel een man zijn die je daar op kan zetten. Blind is eigenlijk alleen van belang als hij in balbezit is."