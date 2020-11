De Boer haalt Klaassen terug en neemt afscheid van oudgediende

Frank de Boer heeft de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekengemaakt voor de komende interlandperiode. De bondscoach van Oranje selecteert Davy Klaassen en haalt ook Patrick van Aanholt en Tonny Vilhena terug, maar heeft Kevin Strootman niet opgeroepen. Ook Davy Sinkgraven, die bij de voorselectie zat, is afgevallen.

Strootman behoort al jaren steevast tot de selectie van het Nederlands elftal. Onder Ronald Koeman speelde de middenvelder van Olympique Marseille zelden, maar kreeg hij wel telkens een uitnodiging. Ook De Boer selecteerde Strootman voor zijn eerste drie wedstrijden van Oranje, maar laat de dertigjarige middenvelder nu buiten de selectie. "De situatie heb ik al met hem besproken in het vorige trainingskamp", zo licht De Boer toe in een video van de KNVB.

"Zijn situatie bij Marseille is niet echt rooskleurig", vervolgt De Boer over Strootman. "Ik denk dat hij er ook niet tevreden over is, dat hij in tien wedstrijden misschien één helft in totaal heeft gespeeld. Dat is niet goed voor het Nederlands elftal, maar ook zeer zeker niet voor hem. Ik heb toen al gezegd: als de situatie niet verandert, dan ga ik voor andere mensen kiezen. Op dit moment is die situatie niet veranderd. Ik heb hem twee dagen geleden er ook over gebeld, met de boodschap dat ik op dit moment voor andere kies. Maar dat betekent niet dat ik hem uit het oog verliest, ik hoop dat de situatie verandert."

De Boer heeft de selectie op enkele plekken noodgedwongen moeten wijzigen. In de verdediging ontbreekt Denzel Dumfries. De verdediger van PSV is na een coronabesmetting nog niet inzetbaar. Ook Virgil van Dijk, die zijn voorste kruisband afscheurde bij Liverpool, is afwezig. In plaats daarvan roept De Boer met Van Aanholt een vervangende verdediger op. Calvin Stengs van AZ, die de vorige interlandperiode afviel uit de voorselectie, heeft de definitieve selectie nu wel gehaald.

Nederland speelt speelt op woensdag 11 november vriendschappelijk tegen Spanje en vier dagen later in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina. Die wedstrijden worden allebei in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld. Op woensdag 18 november wacht een uitwedstrijd tegen Polen, eveneens in het kader van de Nations League.

De definitieve selectie:

Keepers: Jasper Cillessen (Valencia), Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich City)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Tony Vilhena (FK Krasnodar), Davy Klaassen (Ajax).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ).