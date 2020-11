Ajax wint bijzonder moeizaam met dank aan droomstart

Ajax heeft een moeizame en vooral ook broodnodige overwinning geboekt in de Champions League. Op bezoek bij Midtjylland maakte het team van Erik ten Hag geen sterke indruk, maar won het wel met 1-2 dankzij twee vroege doelpunten van Antony en Dusan Tadic. Omdat Liverpool op eigen veld afrekende met Atalanta (0-5) komt Ajax terecht op de tweede plaats met vier punten, evenveel als de club uit de Serie A.

De veelbesproken voorbereiding van Ajax was allesbehalve vlekkeloos. Desondanks had de start van de Amsterdammers in de MCH Arena niet beter gekund; na 48 seconden was het namelijk al raak. Tadic stuurde aan de linkerflank Quincy Promes de hoek in. De Oranje-international had een harde lage voorzet in huis, die op indrukwekkende wijze door Tadic werd gecontroleerd. Hij speelde zich vrij, bewaarde het overzicht en bracht bij de tweede paal Antony in stelling. De Braziliaanse buitenspeler draaide kort en schoot raak: 0-1. Met een vroege voorsprong op zak zat Ajax op rozen en kon het vrijuit voetballen op zoek naar meer. De ploeg van Ten Hag controleerde het duel in de openingsfase en bracht na twaalf minuten de marge zelfs op twee. Na een terugspeelbal aan Deense zijde kreeg Ajax een indirecte vrije trap op een gevaarlijke plek in het strafschopgebied. Ondanks de elf spelers van Midtjylland op de doellijn wist Tadic een gaatje te vinden: 0-2.

De 0-1 van Antony tegen FC Midtjylland

Na de goal van Tadic nam de thuisploeg het initiatief over en mocht Ajax na 25 minuten spelen blij zijn dat het niet op achterstand stond. In de achttiende minuut kon Midtjylland het middenveld simpel oversteken en kwam de bal terecht bij Anders Dreyer, die maar niet werd aangepakt door Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. De Argentijnse verdedigers liepen achteruit en lieten Deen ver komen, waarna Dreyer uithaalde en met een hard schot scoorde in de korte hoek. Vanaf dat moment waren de bezoekers het even helemaal kwijt. Vlak na de aansluitingstreffer was het opnieuw Dreyer met een gevaarlijk schot, maar deze keer bracht Onana goed redding. Minuten later ging Martínez de fout in bij een persoonlijk duel met Awer Mabil. Laatstgenoemde bood Dreyer een enorme kans, maar de aanvaller schoot over. Ajax was gewaarschuwd, maar kreeg maar geen grip op de wedstrijd. In verdedigend opzicht oogden de Amsterdammers bijzonder kwetsbaar.

Ajax had weinig in te brengen na de aansluitingstreffer. Met name op het middenveld werd het op alle fronten afgetroefd; de tweede ballen waren steevast voor de thuisploeg. In de opbouw ging het regelmatig mis; Perr Schuurs grossierde in balverlies. Klaassen werd zichtbaar gemist op het middenveld en na 35 minuten spelen begon de routinier dan ook al aan zijn warming-up. Hij kwam halverwege de wedstrijd binnen de lijnen als vervanger van de onzichtbare Jurgen Ekkelenkamp. Met Klaassen, Ryan Gravenberch en Daley Blind koos Ten Hag voor een minder aanvallend middenveld in de hoop op meer controle. Ondanks de omzetting werd het er voetballend niet beter op bij Ajax. De spelers van Midtjylland zaten er kort op en kregen het gevoel dat er wat te halen viel. Met nog een halfuur op de klok greep Ten Hag opnieuw in: Schuurs, met al geel op zak, werd vervangen door Edson Álvarez.

Dusan Tadic zet Ajax uit een indirecte vrije trap op 0-2

Na 66 minuten spelen ging Mazraoui met de bal op avontuur, waarna hij Antony de diepte in stuurde. De Braziliaan scoorde, maar durfde niet uitgebreid te juichen omdat hij buitenspel leek te staan op het moment dat hij werd weggestuurd door Mazraoui. Zijn voorgevoel bleek juist, want na ingrijpen van de VAR ging er een streep door zijn tweede treffer van de avond. Ajax kreeg meer grip op de wedstrijd en kwam eindelijk weer aan voetballen toe. De Eredivisionist speelde niet groots, maar kwam niet meer in de problemen zoals in de eerste helft vaak het geval was. Noussair Mazraoui kreeg een kwartier voor tijd een schietkans. Zijn inzet was echter veel te zwak om het doelman Mikkel Andersen moeilijk te maken. Het bleek het laatse wapenfeit van de rechtsback. De pijp was leeg bij Mazraoui, die werd vervangen door Sean Klaiber.

In de absolute slotfase kwam Ajax onder druk te staan, maar kwam het niet in grote problemen. Doordat de marge op het scorebord slechts één was bleef het duel spannend tot aan het laatste fluitsignaal. Een vrije trap in blessuretijd van ongeveer dertig meter voor het doel van Onana was het gevaarlijkste moment van de thuisploeg. Onana was alert en tikte de bal naast. Ajax hield stand in de zes minuten blessuretijd en neemt de drie punten mee naar Amsterdam. Over drie weken komt de Deense topclub op bezoek in Amsterdam en daar kan Ajax een grote stap zetten in de richting van overwintering in Europa.