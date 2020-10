Uitvaller overschaduwt droomdebuut voor Brian Brobbey bij Ajax

Ajax heeft zaterdagavond weten af te rekenen met Fortuna Sittard. De Amsterdammers wonnen in eigen stadion met 5-2 van de ploeg van trainer Kevin Hofland en vestigen zich daarmee steviger op kop in de Eredivisie. Een van de doelpunten werd verzorgd door Brian Brobbey, die na ruim een uur spelen als vervanger van Lassina Traoré zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax maakte. Een behoorlijke tegenvaller voor Ajax was daarentegen het uitvallen van Noussair Mazraoui met een enkelblessure.

Ten opzichte van het duel met Atalanta (2-2) in de Champions League voerde trainer Erik ten Hag twee wijzigingen door. Nicolás Tagliafico was helemaal niet van de partij en Dusan Tadic zat op de bank, waardoor Lisandro Martínez linksback speelde en Jurgen Ekkelenkamp een basisplaats had. Na slechts zeven minuten spelen stonden de bezoekers al op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA. De opgestoomde linksback George Cox ontsnapte aan de aandacht van Noussair Mazraoui en kreeg de bal mee van Zian Flemming, waarna hij met een diagonaal schot Ajax-doelman André Onana kansloos liet. Na de openingstreffer trok Fortuna zich terug en de Amsterdammers hadden even de moeite om een gat in de defensie te vinden.

De eerste goede mogelijkheid was voor Ekkelenkamp, die de bal over maaide na deze voor de voeten te hebben gekregen vanuit een rebound van een schot van Davy Klaassen. Ekkelenkamp was na een halfuur spelen andermaal gevaarlijk, toen zijn inzet voorlangs ging. In de fase hiervoor hadden de ploegen via Sebastian Polter en Noussair Mazraoui over en weer nog een speldenprikje uitgedeeld. Met 32 minuten op de klok kreeg Ajax een buitenkans om op gelijke hoogte te komen. Ben Rienstra vloerde Lassina Traoré, waarna de bal op de stip ging. Klaassen raakte in eerste instantie de paal, maar scoorde wél in de rebound. Eigenlijk mag een speler niet opnieuw schieten nadat een gemiste strafschop via de paal terugkomt, maar in dit geval had Fortuna-doelman Yanick van Osch de bal getoucheerd.

Nadat Klaassen nog voorlangs had geschoten, bezorgde hij Ajax op slag van rust met zijn tweede treffer van de avond ook de voorsprong. Traoré kopte na een goede voorzet van Neres op de lat en de rebound viel voor de voeten van Klaassen, die van dichtbij geen fout maakte. Kort na rust claimde ook Fortuna een strafschop, toen Flemming in botsing kwam met Onana. Scheidsrechter Siemen Mulder besloot de bal echter niet op de stip te leggen. Na een uur spelen kreeg Ajax een behoorlijke tegenvaller te verwerken. Mazraoui kwam na een luchtduel verkeerd terecht en moest zich met een enkelblessure laten vervangen door Sean Klaiber.

Fortuna kreeg in deze fase van de wedstrijd via Cox, Polter en Martin Angha mogelijkheden. Bovendien had Neres een rode kaart kunnen krijgen voor een natrappende beweging, maar zowel scheidsrechter Mulder als videoscheidsrechter Pol van Boekel besloten niet in te grijpen. Ten Hag liet Brobbey debuteren door hem als vervanger van Traoré binnen de lijnen te brengen en negen minuten later besliste hij de wedstrijd. Nadat Neres de paal raakte, kreeg de achttienjarige Brobbey voor een leeg doel de bal voor de voeten en faalde hij niet.

Dat Ajax vijf minuten voor tijd op 4-1 kwam, was mede te danken aan videoscheidsrechter Van Boekel. De VAR wees scheidsrechter Mulder op een aanvankelijk gemiste handsbal van Angha, waardoor de Amsterdammers de tweede strafschop van de avond mochten nemen. Deze keer stond de ingevallen Tadic achter de bal en hij faalde niet. Door een handsbal van Lazaros Rota kwam er in blessuretijd ook nog een derde strafschop, die invaller Quincy Promes de mogelijkheid bood om de 5-1 aan te tekenen. Het slotakkoord in de vermakelijke slotfase was voor Cox. Hij verraste Onana met een schot van afstand en tekende voor zijn tweede treffer van de avond. Voor Ajax wacht nu komende woensdag in de derde groepswedstrijd van de Champions League een bezoek aan het Deense FC Midtjylland.