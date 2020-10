Grote verbazing om gedrag van Mohamed Ihattaren op het veld

Mohamed Ihattaren maakte deze week geen goede beurt in de wedstrijden van PSV tegen Granada (1-2 nederlaag) en Vitesse (2-1 nederlaag), oordelen de analisten van Rondo zondagavond. De aanvallende middenvelder kreeg in beide wedstrijden een basisplaats, maar in het programma wordt zijn fitheid en zijn bijdrage aan de ploeg ter discussie gesteld. Marco van Basten vindt niet dat Ihattaren zijn basisplaats op dit moment verdient. Bij Jack van Gelder en Jan van Halst klinkt grote verbazing over het gedag van Ihattaren op het veld tegen Granada.

Van Basten zag de achttienjarige PSV'er 'ploeteren' in de wedstrijd tegen Vitesse. "Maar hij komt er ook niet uit, hè?”, vraagt de oud-voetballer zich hardop af. Als Youri Mulder aanstipt dat Ihattaren wellicht tijd nodig heeft en meer wedstrijden moet spelen om in het juiste ritme te komen, wil Van Basten daar niet in meegaan. “Hoeveel tijd heeft dat nodig? Die wedstrijden moet je afdwingen op de training. Hij heeft nu mazzel dat hij gespeeld heeft, omdat veel jongens er niet bij zijn, maar ik vind niet dat hij het nu verdient om een basisplaats te hebben. Hetzelfde zie je bij Orkun Kökcü (van Feyenoord, red.). Dat zijn twee jonge jongens die heel goed waren voor corona, maar nu helemaal niet fit en afgetraind zijn."

Mulder vond het optreden van Ihattaren tegen Granada 'schrijnend', met name voorafgaand aan de 1-2 van Darwin Machís, halverwege de tweede helft. Op de helft van de tegenstander probeerde Ihattaren ploeggenoot Denzel Dumfries de diepte in te sturen aan de rechterflank, maar zijn steekpass miste de juiste richting en werd onderschept door Machís. De linksbuiten sprintte meteen door naar de vijandelijke helft; Ihattaren deed een mislukte poging om de linksbuiten af te stoppen met een sliding, waarna hij geen verdedigende bijdrage meer kon leveren. Machís trok naar binnen en vond vanaf de rand van het strafschopgebied de rechterbovenhoek met een indraaiend schot.

“Hij leed balverlies en ging toen wel zijn best doen met slidings aan de zijkant, maar hij moet gewoon blijven lopen”, merkt Mulder op, waarna Van Basten aangeeft dat Ihattaren daar simpelweg niet toe in staat was. “Dat houdt hij niet vol, man!” Van Halst stelt dat Ihattaren aan ‘alibiverdedigen’ deed. Jack van Gelder vult aan dat er ook sprake was van ‘alibi-aangespeeld-worden’ bij de jongeling van PSV. “Ik heb uitdrukkelijk op hem gelet, omdat ik hem een buitengewoon talent vind. Hij loopt heel vaak in de dekking, wat natuurlijk heel makkelijk is. Hij doet alsof hij vrijstaat, maar kan niet aangespeeld worden. Hij doet alsof hij de bal naar voren speelt, maar dat gebeurt zelden. Hij moest eigenlijk achter de twee spitsen komen; daar kwam hij nooit.”

De aanhoudende vormdip van Ihattaren doet Van Basten pijn om te zien. "Door omstandigheden staat hij op die plek, maar het is niet verdiend. Hij maakt het niet waar. Dat vind ik heel opvallend. Hij kon geweldig spelen: hij had overzicht, techniek, alles", somt de analist op. Dat het nog niet helemaal loopt bij PSV, en het 4-2-2-2-systeem van Roger Schmidt nog niet het gewenste resultaat oplevert, rekent Van Basten de Eindhovenaren minder zwaar aan. "Het zijn ook wel moeilijke tijden. Normaal is er veel meer sprake van een voorbereidingsperiode, waarin je allerlei spelers kunt testen en een speelstijl erin kunt slijpen. Nu zijn er iedere keer ook spelers niet bij door het coronavirus. Dat is lastig."