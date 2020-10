Terwijl Mesut Özil de show steelt op Twitter, haalt Erkut Sögüt genadeloos uit

De situatie van Mesut Özil blijft de gemoederen bezighouden in Engeland. Dinsdag werd duidelijk dat de middenvelder ontbreekt op de spelerslijsten van Arsenal voor de Europa League en de Premier League, waardoor hij in ieder geval tot januari niet in actie zal komen. Hoewel trainer Mikel Arteta bezweert dat de beslissing op sportieve gronden is genomen, is daar volgens zaakwaarnemer Erkut Sögüt niets van waar. In een interview met ESPN zegt Sögüt dat Arteta de waarheid achterhoudt.

Özil speelde zijn laatste officiële wedstrijd voor Arsenal op 7 maart: in de competitiewedstrijd tegen West Ham United (1-0 zege), de laatste voodat de Premier League tijdelijk werd stilgelegd, deed hij 88 minuten mee. Op 10 juni speelde Özil een helft tegen Brentford (2-3 nederlaag) in een vriendschappelijk duel. Later die maand zat hij tweemaal op de bank tijdens een Premier League-wedstrijd. In de resterende wedstrijden van het seizoen 2019/20 was Özil er niet bij, volgens Arsenal vanwege een rugblessure; dit seizoen behoorde hij nooit tot de wedstrijdselectie. Woensdag sprak Özil via Instagram zijn teleurstelling uit over het feit dat hij niet is ingeschreven tot de winterstop. "Toen ik in 2018 een nieuw contract tekende, heb ik plechtig mijn loyaliteit en trouw aan de club beloofd. Het doet me verdriet dat dit niet van twee kanten komt. Ik ben er nu achter gekomen dat loyaliteit vandaag de dag ver te zoeken is", schreef hij onder meer.

Toch lijkt hij positief te blijven, want donderdagavond viel de Duitser op door meerdere tweets te plaatsen tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Rapid Wien en Arsenal (1-2), waarin hij zijn ploeggenoten aanmoedigde. "0-0 tot nu, maar kom op jongens, laten we de overwinning mee naar huis nemen! Ik moedig jullie aan", schreef hij bijvoorbeeld. Na de 1-0 van Taxiarchis Fountas, die voortkwam uit een zwakke pass van keeper Bernd Leno die onderschept werd door Rapid: "Kop op, Bernd Leno! We hebben nog genoeg tijd om dit om te draaien, jongens! Come on Gunners!!" Özil plaatste na de wedstrijd zelfs een poll waarop zijn volgers konden stemmen op de man van de wedstrijd, wat door ruim 295.000 mensen werd gedaan. Ook grapte hij over de keeper van Rapid Wien, Richard Strebinger, die een beschermende helm droeg zoals Özils oude ploeggenoot Petr Cech dat in zijn actieve loopbaan deed. "Wat een week voor mijn vriend Petr Cech. Dinsdag: ingeschreven voor de Premier League bij Chelsea. Donderdag: basisplaats voor Rapid Wien tegen zijn oude club. Gefeliciteerd, bro."

Richard Strebinger, de keeper van Rapid Wien, in actie tegen Arsenal.

Toen trainer Arteta na de wedstrijd werd gevraagd naar de tweets van Özil, reageerde hij met goedkeuring. "Het is fantastisch. Dit is wat ik wil zien van spelers die niet bij de selectie zitten", zei de Spanjaard, die woensdag nog verzekerde dat Özil om sportieve redenen niet is toegevoegd aan de spelerslijsten. "Ik heb een schoon geweten, want ik ben heel eerlijk geweest. Wat mij betreft is het een beslissing op sportieve gronden. Ik heb veel contact gezocht met Mesut en we weten wat we van elkaar verwachten. Het is mijn taak om het beste uit alle voetballers te halen, zodat het team erop vooruitgaat. Op dit moment heb ik het gevoel dat ik daarin gefaald heb."

Hoewel de oefenmeester zijn eigen falen erkent, hecht zaakwaarnemer Sögüt geen waarde aan de verklaring. Hij stelt dat de supporters van Arsenal 'de waarheid' verdienen, en niet 'Arteta die zegt dat hij gefaald heeft met Özil'. "Je hebt niet gefaald met Özil, je hebt gefaald in eerlijk, open en transparant zijn", voegt de belangenbehartiger van Özil daaraan toe. "Je hebt gefaald in het respectvol behandelen van iemand die een contract heeft en altijd loyaal is geweest. Iedereen ziet in dat hij niet eerlijk is omgegaan met Özil. Hij heeft hem dit seizoen geen kans gegeven om zichzelf te laten zien. Een speler met een contract zou de kans moeten krijgen om te vechten voor zijn plek, maar die kans heeft Mesut niet gekregen."

Sögüt wijst op de Premier League-wedstrijden van juni, tegen Brighton & Hove Albion en Crystal Palace, waarin de aanvallende middenvelder op de bank mocht plaatsnemen. Dat is een onlogische keuze als zijn cliënt daadwerkelijk 'niet fit of toegewijd' is, betoogt Sögüt. "Iedereen zegt dat hij goed trainer. Per Mertesacker (voormalig Arsenal-verdediger en tegenwoordig trainer in de jeugdopleiding, red.) heeft dat publiekelijk gezegd. Ik heb minstens vijf ploeggenoten van Mesut gesproken, die allemaal aangeven dat hij uitstekend traint. Ze zeggen zelfs dat Mesut een van hun beste spelers is en dat ze niet begrijpen waarom hij buiten de ploeg wordt gehouden. Aan de trainingen ligt het dus niet. Wat zijn dan de sportieve gronden? Als je erover praat, moet je de waarheid vertellen waar de supporters recht op hebben. Anders kun je beter niets zeggen."

Technisch directeur Edu stelde vorige maand dat Özil vanwege zijn 'prestaties' niet meer in actie komt. ESPN stelt dat de technicus de afgelopen jaren vaak ondermaats speelde in grote wedstrijden. De vorige trainer van Arsenal, Unai Emery, claimde in mei nog dat 'de houding en de toewijding' van Özil gedurende zijn trainerschap te wensen overliet. Maar er waren al tekenen aan de wand voordat de relatie tussen Arsenal en Özil spaak liep. Zo voelde Arsenal zich in december 2019 genoodzaakt om een statement te publiceren, waarin het afstand nam van uitspraken die Özil op sociale media deed over de onderdrukking van de Oeigoeren, een van oorsprong Turks volk in China dat overwegend islamitisch is. China houdt naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims uit de regio vast in gevangenenkampen, waar zij volgens rapportages van de Verenigde Naties hun eigen cultuur moeten afzweren en de communistische partij-ideologie moeten omarmen.

Özil beschreef de Oeigoeren als 'strijders die zich verzetten tegen onderdrukking'. Arsenal publiceerde gauw een statement op Weibo, een van de grootste sociale netwerken van China, waarin het verduidelijkte dat Özil 'zijn persoonlijke mening' ventileerde. "Als voetbalclub kiest Arsenal er altijd voor om zich niet te mengen in de politiek", voegde Arsenal toe. Britse media legden meteen de link naar de commerciële belangen van Arsenal in China. Zo heeft de club de afgelopen jaren een restaurantketen uitgerold in het meest bevolkte land ter wereld. "Hij had meer steun van de club verwacht", beaamt Sögüt in het interview, als hij wordt gevraagd naar de rel rondom de Instagram-post van zijn cliënt. "Het gaat niet om politiek, maar om mensenrechten. Mensen worden opgesloten. Als een voetballer dat onmenselijk noemt, is dat dan politiek of gewoon empathie?" Een ander teken aan de wand diende zich aan in april van dit jaar, toen Özil zich niet aansloot bij ploeggenoten die bereid waren tot een salarisvermindering van 12,5 procent. De spelmaker vond dat er niet genoeg duidelijkheid was over wat er zou gebeuren met het bespaarde geld.

"Mesut is 32 jaar oud. Hij heeft nog een paar seizoenen te gaan in zijn carrière, maar het gaat meer om de manier waarop hij behandeld wordt. Mesut is iemand die voor zichzelf opkomt", verzekert de spelersmakelaar, wiens cliënt in februari 2018 nog een contract tot medio 2021 tekende. Özil ervoer de verlenging van zijn aflopende contract als a big commitment, aldus Sögüt. "Hij had naar een andere club kunnen gaan, zoals Alexis Sánchez deed (in 2018 naar Manchester United, red.). Hij had een tekenbonus van dertig miljoen pond kunnen ontvangen na een transfervrije overstap op het toppunt van zijn carrière. Maar hij bleef loyaal. Misschien verandert de club van gedachten en wordt hij in januari alsnog ingeschreven. Je weet het nooit."