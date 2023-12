Voormalig Arsenal-ster maakt Tottenham Hotspur belachelijk: ‘Bottle Job FC’

Mesut Özil heeft op X flink gesneerd naar Tottenham Hotspur. De voormalig speler van Arsenal – aartsrivaal van Tottenham – reageert op een tweet van Opta, waarin een reeks negatieve records van Tottenham staan.

Opta deelde donderdag, na de thuisnederlaag van the Spurs tegen West Ham United (1-2), enkele negatieve records. "Tottenham is de eerste ploeg in de Premier League ooit die er niet in slaagt om vijf wedstrijden op rij niet te winnen ondanks een 1-0 voorsprong."

Tottenham kwam op voorsprong tegen Chelsea (1-4), Wolverhampton Wanderers (2-1), Aston Villa (1-2), Manchester City (3-3) en dus ook West Ham (1-2). Ondanks de goede start in elk van die wedstrijden werd de volle buit niet gepakt.

"Tottenham is eerste ploeg in de Premier League ooit die drie thuiswedstrijden op rij verliest ondanks een 1-0 voorsprong", is het tweede pijnlijke feit dat Opta deelt. "Spursy." Özil kan het niet laten om op bovenstaande feiten te reageren.

"Wie anders zou dat record moeten breken?", schrijft Özil op X boven het bericht van Opta, gevolgd door een lachende emoji. "Bottle Job FC is terug", sluit Özil zijn bericht af, gevolgd door een emoji van een saluut.

Tottenham, dat in 2008 met met de League Cup zijn laatste prijs won, wordt vaak belachelijk gemaakt om zijn gebrek aan trofeeën. Sinds 2008 eindigde het met grote regelmaat in de top vier van de Premier League, maar een kampioenschap zat er niet in. Ook de Engelse bekertoernooien werden sindsdien door andere clubs gewonnen, terwijl de Champions League-finale in 2019 verloren werd van Liverpool (1-0).

Özil maakte in 2013 de overstap van Real Madrid naar Arsenal. De voormalig Duits international met Turkse roots kwam tussen 2013 en januari 2021 tot 254 duels voor the Gunners. Daarin was hij goed voor 44 goals en 79 assists.

Who else should be able to break that record? ?? Bottle Job FC is back ?? https://t.co/AX6q18lUHm — Mesut Özil (@M10) December 8, 2023

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties