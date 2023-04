‘Het was een droom om op jonge leeftijd met Mesut Özil te mogen trainen’

Zaterdag, 22 april 2023 om 10:00 • Wessel Antes

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Nikolaj Möller, die dit seizoen door Arsenal wordt uitgeleend aan FC Den Bosch. Voor zijn tijd bij de Engelse koploper speelde de twintigjarige spits in de jeugdopleiding van het Italiaanse Bologna, terwijl hij ook al actief was op de Duitse velden.

“Toen ik hoorde dat Arsenal naar een wedstrijd van mij kwam kijken, stond ik echt versteld”, blikt Möller terug op de levensveranderende gebeurtenis uit 2020. Zijn liefde voor het spelletje voetbal bracht de boomlange spits plotseling bij zijn favoriete club. Een club waar hij al jaren van droomde. “Als kind keek ik meer naar buitenlands voetbal dan naar de Allsvenskan. Barcelona en Arsenal waren mijn favoriete clubs. Wanneer zij in de Champions League speelden, keek ik die wedstrijden altijd vol passie. Daarom was het voor mij extra speciaal toen mijn vader vertelde dat Arsenal naar mij kwam kijken in Zweden.”

Voor zijn avontuur in Londen begon had Möller al heel wat voetbalervaring opgedaan. De aanvalsleider speelde jarenlang in de jeugd van Malmö FF, de club waar zijn ultieme held Zlatan Ibrahimovic is opgeleid. “Zlatan is altijd mijn idool geweest. Als spits kijk ik naar alles wat hij doet: Hoe beweegt hij? Hoe gedraagt hij zich op het veld? Wat maakt hem zo goed? Dat soort dingen zijn heel leerzaam voor mij.” Door de jaren heen werd Möller vanwege zijn Zweedse nationaliteit en lengte vaak vergeleken met Ibrahimovic, maar daar leerde hij mee om te gaan. “Toen ik wat jonger was bracht die vergelijking wat druk met zich mee, maar later leerde ik dat zulke dingen niet belangrijk zijn. Het is belangrijk om goed en realistisch naar je eigen ontwikkeling te kijken. Jezelf met Zlatan vergelijken is niet reëel.”

Na jaren in de jeugd van Malmö te hebben gespeeld, besloot Möller in de zomer van 2018 dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. “Toen ik net zestien jaar was geworden klopte Bologna op de deur. Ik voelde direct dat ik het avontuur aan wilde gaan. Ik dacht niet na en heb die kans gegrepen.” Möller kijkt terug op een mooie periode in de jeugdopleiding van de Serie A-club. “Het was een geweldige tijd, ik heb veel kunnen leren in Bologna. In Italië trainen ze een stuk tactischer, het gaat daar echt om de details. Ik heb vele uren aan mezelf kunnen werken. Op, maar ook buiten het veld. Achteraf heb ik zeker geen spijt van mijn tijd daar.”

Begin 2020 koos Möller toch voor een terugkeer naar Malmö. “De club belde me en vertelde dat ik de kans zou krijgen om met de hoofdmacht te gaan trainen. Dat trok mijn interesse, aangezien ik daar bij Bologna een stuk verder van verwijderd was. Het trainen met een eerste elftal overtuigde me.” Na acht maanden kwam ineens de kans van zijn leven voorbij. “Ik dacht helemaal niet aan een vertrek bij Malmö, want ik voelde me volledig thuis. Tot mijn vader mij op een dag wakker maakte en vertelde dat Arsenal naar mijn wedstrijd kwam kijken. Ik stond echt versteld.” Ondanks de zenuwen speelde Möller een goede wedstrijd, waarin hij tot scoren kwam. Vervolgens was een transfer naar Noord-Londen binnen de kortste keren rond. Möller werd door the Gunners gehaald als eerste spits van het beloftenelftal. In 18 competitiewedstrijden voor Arsenal Onder 23 was de Zweed goed voor zeven doelpunten en drie assists.

Möller speelde kort samen met Arsenal-smaakmaker Gabriel Martinelli in het beloftenelftal van de Londenaren.

Het leven in Londen was geweldig, zo stelt Möller. “Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden voor die periode, het was echt prachtig. Hoewel Arsenal een grote club is, voelt alles daar familiair aan. Iedereen let goed op elkaar, vooral wanneer je uit het buitenland komt krijg je alle aandacht. Het was volledig nieuw voor me hoe professioneel alles daar was, bijna op een buitenaards niveau.” Möller raakte snel gewend aan de nieuwe omgeving. “Vrijwel direct na mijn komst begon ik wedstrijden te spelen. Daardoor was mijn focus gelijk op voetbal. Ik presteerde ook goed en zat lekker in mijn vel. Ik mocht vaak meetrainen met de selectie, dus dat was natuurlijk fantastisch om mee te maken.”

Spelers van Arsenal Onder 23 werden voor trainingen vaak overgeheveld naar het eerste team. “Die ervaringen kan niemand mij meer afpakken. Het voelde heel speciaal om met spelers op het veld te staan waar ik altijd naar opkeek. Als jonge speler leer je daar zoveel van”, aldus Möller, die succestrainer Mikel Arteta van dichtbij aan het werk heeft gezien. “Hij eist van iedereen de juiste discipline, maar neemt ook de tijd om de kleinste details in het spel van zijn spelers te verbeteren. Hij begrijpt het spel zo goed. Af en toe had ik het idee dat hij al wist wat er zou gaan gebeuren, voordat het daadwerkelijk gebeurde. Mikel is echt een geweldige manager.”

In het beloftenelftal van Arsenal speelde Möller onder meer samen met William Saliba, Emile Smith Rowe, Reiss Nelson, Eddie Nketiah en Gabriel Martinelli. Op trainingen had hij het af en toe zwaar tegen Saliba, die nu een vaste waarde is in het elftal van Arteta. “Hij is een hele goede verdediger, die weinig zwakke plekken heeft. Eigenlijk blinkt hij in alles wel uit. Dit seizoen laat hij dat ook zien in het eerste elftal. Een aanvaller heeft het nooit makkelijk tegen een verdediger als Saliba.” Möller hoopt dat zijn oude teamgenoten de eerste plek weten vast te houden. “Dat verdienen ze in mijn ogen echt dit seizoen.”

Toch liet één speler de grootste indruk achter op Möller: Mesut Özil. “Hij was abnormaal goed. Zo’n speler had ik nog nooit gezien van zo dichtbij. Özil voelde het spelletje zo goed aan en zag dingen die ik nooit ga kunnen zien. Echt genieten.” Als Özil aan de bal was op trainingen, was daar vaak niet aan te doen. “Hij denkt zo snel. Voor je probeert in te grijpen is hij al een stap verder. Ik zal nooit vergeten dat ik met hem heb kunnen trainen. Het is natuurlijk een droom om op jonge leeftijd met zo’n speler te mogen trainen.” Een half jaar na de aankomst van Möller in Londen, vertrok Özil naar Fenerbahçe.

Möller was in 32 wedstrijden voor Den Bosch goed voor zeven doelpunten en twee assists.

Na een goed seizoen bij Arsenal Onder 23 besloot Möller zich te laten verhuren aan Viktoria Köln, dat uitkomt op het derde niveau van Duitsland. “Voor mij was het belangrijk om ervaring op te doen als vast lid van een eerste elftal. Ik moest me echt aanpassen aan de 3. Liga. Het is een hele volwassen competitie, waarin het enorm draait om fysiek en loopvermogen. Dat was ik niet gewend na mijn seizoen in de Engelse beloftencompetitie. Toch heb ik van die ervaring ook geleerd, hoewel ik helaas niet goed gepresteerd heb.” Na een half jaar besloot Arsenal in samenspraak met Viktoria dat het beter was om de huurovereenkomst van Möller te beëindigen. Daarna opende direct een nieuw hoofdstuk in de carrière van de Zweed: in de Keuken Kampioen Divisie bij Den Bosch.

Voor Möller was het extra belangrijk om na zijn uitleenbeurt in Keulen de juiste uitdaging uit te zoeken. “De Keuken Kampioen Divisie sprak mij aan omdat er in deze competitie veel talenten te vinden zijn. Ik was op zoek naar een plek waar ik mezelf kan laten gelden en Den Bosch voelde daarbij meteen goed aan. Op mijn leeftijd is het gewoon belangrijk om minuten te maken.” Tijdens de tweede seizoenshelft van het vorige seizoen was Möller in elf wedstrijden goed voor twee doelpunten en een assist, waarna Den Bosch en Arsenal overeenkwamen over een nieuw seizoen in Stadion De Vliert.

Möller heeft het erg naar zijn zin in Den Bosch. “Ik houd van het leven in Nederland. Ik voel me hier echt thuis. Over twee maanden zal ik terugkeren naar Londen en dat gaat best lastig worden. Daarom probeer ik van ieder moment dat ik hier ben nog te genieten. In mijn vrije tijd ga ik graag wat drinken met mijn teamgenoten. Ryan Leijten is echt een goede vriend van mij geworden, die blijf ik zeker nog spreken als ik straks vertrek. Ook met de nieuwe jongens ga ik veel om: Dennis (Gyamfi, red.), Ibane (Bowat, red.), Tomas (Kalinauskas, red.), Gedion (Zelalem, red.) en Evangelos (Patoulidis, red.). Eigenlijk kan ik het altijd wel goed vinden met iedereen.”

Dit seizoen staat Möller op twintig wedstrijden, waarin hij vijf treffers en een assist liet noteren. De spits vindt dat hij beter kan. “Als team hebben we het lastig dit seizoen en dat zie ik ook wel in mijn eigen spel terug. Om eerlijk te zijn had ik op meer gehoopt dit jaar, maar daar leer ik zelf ook weer van. Toch verwacht ik daar weer bovenop te komen, het heeft geen zin om in die negatieve sfeer te blijven hangen.” Den Bosch staat na 33 speelronden op een gedeelde achttiende plek met FC Dordrecht, maar heeft een beduidend slechter doelsaldo dan de Schapenkoppen.

Bij Arsenal beschikt Möller nog over een contract tot medio 2024.

Vorig seizoen werd Den Bosch nog elfde op het tweede niveau van Nederland. Möller kan niet verklaren waarom de prestaties van het team zo wisselvallig zijn geweest tijdens zijn tweede uitleenbeurt. “Dat is moeilijk te zeggen, want wij willen dit als team natuurlijk ook niet. Toch denk ik dat de club de juiste richting heeft gekozen met de nieuwe trainer. Hij heeft een plan en zorgt voor nieuwe inzichten bij Den Bosch. Het is aan ons om de komende tijd zo hard mogelijk te werken en daardoor het seizoen op de juiste manier af te sluiten. Daar heb ik ook zeker vertrouwen in.”

Zelf hoopt Möller daar een bijdrage aan te leveren. “Ik wil dat wij als team iedere wedstrijd verbetering laten zien. Van mezelf eis ik dat sowieso, maar ik weet dat mijn teamgenoten daar hetzelfde over denken. Daarbij hoop ik in de laatste wedstrijden nog wat doelpunten mee te pikken, dat zou lekker zijn. Het zou fantastisch zijn om nog drie of vier doelpunten te maken voor Den Bosch. Dat zou een mooie afsluiting zijn van mijn periode hier. Het belangrijkste is echter dat wij als team weer punten gaan pakken. De fans verdienen het om vaker te kunnen juichen.”

Komende zomer keert Möller in eerste instantie terug naar Arsenal. “Ik weet nog niet hoe alles gaat lopen, daar heb ik nog geen contact over gehad. Eerst wil ik mijn tijd bij Den Bosch goed afsluiten en dan komt er vanzelf een nieuw avontuur op mijn pad.” De Zweedse jeugdinternational kijkt niet graag ver in de toekomst. “Ik bekijk mijn carrière echt dag voor dag. Ik werk elke dag hard om beter te worden en het heeft geen zin om te stressen over de toekomst. Daardoor ga je ook niet beter voetballen. Het zou geweldig zijn om op een dag voor mijn land te mogen voetballen, maar op dit moment wil ik mijn eigen pad eerst vinden in mijn carrière. Daar heb ik de juiste omgeving voor nodig, en dan zal de rest vanzelf hopelijk komen.”

Paspoort

Naam: Nikolaj Möller

Club: FC Den Bosch

Leeftijd: 20

Positie: Spits

Lengte: 194 cm

Wedstrijden: 30

Sterke punten: kracht, afronden, koppen