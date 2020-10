AZ overlegt met KNVB en UEFA na nieuwe besmettingen in spelersgroep

Afgelopen week werden er al negen coronabesmettingen vastgesteld bij AZ en daar blijft het niet bij voor de Alkmaarders. De club meldt dinsdagochtend via de officiële kanalen, zonder een getal te noemen, dat er nieuwe coronabesmettingen binnen de spelersgroep zijn vastgesteld. Volgens de NOS zou het om onder meer acht spelers in de A-selectie gaan.

AZ is momenteel bezig met een inventarisatie van de omvang van de uitbraak, zo voegt men toe. De Alkmaarders staan in nauw contact met de KNVB, GGD en UEFA naar aanleiding van de nieuwe besmettingen. AZ speelt donderdagavond in de Europa League tegen Napoli.

AZ kreeg vorige week al te maken met negen coronabesmettingen, waarvan vier in de spelersgroep van de hoofdmacht. Volgens De Telegraaf ging het hierbij om Jordy Clasie, Ferdy Druijf, Timo Letschert en reservedoelman Beau Reus. Dat kwartet ontbrak afgelopen zaterdag al in de wedstrijd die de Alkmaarders niet wisten te winnen van VVV-Venlo.

De nieuwe uitbraak komt gezien het aanstaande duel met Napoli bijzonder ongelegen voor trainer Arne Slot. In Napels wordt het nieuws over de corona-ontwikkelingen in Alkmaar ook op de voet gevolgd, zo bleek al uit woorden van Wethouder van Sport Ciro Borriello. Hij heeft al aangedrongen op een verplaatsing van de wedstrijd: “Het is nu belangrijk om je verantwoordelijkheid te pakken. AZ moet in quarantaine en de wedstrijd moet uitgesteld worden”, stelde hij in gesprek met Radio Punto Nuovo.

Gemeente wil streep zetten door Napoli - AZ: ‘We moeten consequent zijn’

