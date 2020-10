Gemeente wil streep zetten door Napoli - AZ: ‘We moeten consequent zijn’

AZ heeft in de afgelopen week te maken gekregen met een aantal coronabesmettingen en dat nieuws is ook in Napels niet onopgemerkt gebleven. De Alkmaarders treden donderdagavond in het Stadio San Paolo aan tegen Napoli in de groepsfase van de Europa League, maar als het aan de gemeente Napels ligt gaat er een streep door dit duel. Wethouder van Sport Ciro Borriello laat bij Radio Punto Nuovo namelijk weten dat hij het onverantwoord vindt om de wedstrijd door te laten gaan.

“Het is nu belangrijk om je verantwoordelijkheid te pakken. AZ moet in quarantaine en de wedstrijd moet uitgesteld worden”, is Borriello stellig. “Ik denk niet dat de gemeente in kan grijpen, maar als de ASL (de Italiaanse GGD, red.) dat wel doet, moeten we begrijpen waarom. Er zijn negen besmettingen en AZ zou niet uit Nederland moeten vertrekken: dit is een mini-uitbraak.”

AZ maakte vorige week inderdaad melding van negen besmettingen, waarvan drie werknemers en zes spelers. Volgens De Telegraaf gaat het wat betreft de hoofdmacht van trainer Arne Slot om Jordy Clasie, Ferdy Druijf, Timo Letschert en reservedoelman Beau Reus. Dat kwartet ontbrak zaterdag al toen AZ er niet in slaagde om VVV-Venlo te verslaan.

Volgens de regelgeving van de UEFA, die heeft gesteld dat een team minstens dertien veldspelers op moet kunnen stellen, kan de confrontatie tussen Napoli en AZ echter gewoon doorgang vinden. Borriello blijft desondanks bij zijn standpunt: “Anders zou er weer sprake zijn van tegenstrijdigheden. Er is nog een vonnis onderweg wat betreft de wedstrijd tussen Juventus en Napoli (toen de ASL Napoli het niet toestond af te reizen naar Turijn, red.) en we moeten consequent zijn.”

“Als de ASL Napoli toen tegenhield, moet dat nu ook het geval zijn. We zijn momenteel in conflict met de Serie A en de tuchtcommissie. Napoli speelt tegen Juventus om het kampioenschap, dit is een wedstrijd die het seizoen kan beslissen. We moeten dus voorzichtig zijn met wat er kan gebeuren als AZ wel naar Napels mag reizen”, sluit hij af. Juventus - Napoli werd begin deze maand omgezet in een reguliere overwinning voor la Vecchia Signora nadat Napoli verstek liet gaan in Turijn vanwege een aantal coronabesmettingen. I Partenopei, die ook een punt aftrek kregen opgelegd, leggen hier zich echter niet bij neer en zijn inmiddels in beroep gegaan.