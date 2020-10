Schlemiel Frenkie de Jong leidt nederlaag van Barcelona in

Barcelona heeft de eerste nederlaag onder Ronald Koeman geleden. De Catalanen waren zaterdagavond niet in staat om, na een reeks van vijftien onderlinge duels zonder nederlaag, een 1-0 verlies bij Getafe af te wenden. Koeman liet Sergiño Dest zijn basisdebuut maken als vervanger van de geblesseerde Jordi Alba en koos wederom voor een 4-2-3-1-systeem, maar dit keer kregen Pedri en Ousmane Dembélé de voorkeur boven Philippe Coutinho en Ansu Fati. Lionel Messi speelde vanaf de rechterkant en Antoine Griezmann stond in de punt van de aanval.

In een enerverende eerste helft beet een getergd Getafe flink van zich af en bewoog Barcelona zich tot de laatste tien minuten allesbehalve comfortabel over het veld. Het team van José Bordalás zette hoog druk en gaf maar weinig ruimte weg aan de manschappen van Koeman. De kansen in het Coliseum Alfonso Pérez waren op één hand te tellen, maar Barcelona had toch minimaal één keer in de eerste 45 minuten moeten scoren.

De Spanjaarden hebben een leuke manier om de opstelling te presenteren. Maar dan komt Sergiño Dest langs... Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

De eerste grote kans was na twintig minuten spelen voor Barcelona. Pedri, die een geweldige eerste helft speelde, deed alsof hij ging schieten, maar bezorgde de bal op links bij Dest. De ex-Ajacied legde de bal panklaar voor Messi, die de linkerpaal trof. Nog geen tien minuten later verprutste Griezmann een dot van een kans. Na een heerlijke pass van Pedri schoot de Fransman de bal oog in oog met David Soria over het doel.

Het tempo in de openingsfase van het tweede bedrijf lag bijzonder laag en het was een ongelukkige actie van Frenkie de Jong die aan de basis van de 1-0 van Getafe stond. Hij maakte in het strafschopgebied een lichte overtreding op Djené Dakonam, waarna Neto vanaf elf meter door Jaime Mata de verkeerde hoek werd ingestuurd. Koeman schakelde enkele minuten later over op plan B. Griezmann mocht echter blijven staan; Pedri en Dembélé moesten plaatsmaken voor Coutinho en Fati.

FRENKIE DE JONG VEROORZAAKT PENALTY: 1-0 GETAFE? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Barcelona speelde de bal rond, oogde geduldig, maar Getafe speelde op zijn beurt compact en greep tijdig in als de ploeg van Koeman gevaarlijk dreigde te worden. In de laatste tien minuten maakten ook Martin Braithwaite en Trincao hun opwachting, als vervangers van Griezmann en De Jong, maar de Catalanen konden de nederlaag niet afwenden. Getafe was zelfs dicht bij de 2-0 toen een inzet van Marc Cucurella via de vingertoppen van Neto tegen de lat ging. Diep in de extra tijd kwam Getafe echter goed weg toen Djené een voorzet van Trincao met het hoofd wilde wegwerken en de paal van zijn eigen doel raakte.

Barcelona blijft op zeven punten staan, uit vier duels, en speelt over exact een week tegen aartsrivaal Real Madrid, dat drie punten meer heeft en een wedstrijd meer in de benen heeft. Tussendoor wacht Barcelona een Champions League-duel met Ferencvaros.