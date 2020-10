‘Wie weet is Bijlow dan zó goed, dat De Boer onmogelijk om hem heen kan’

Justin Bijlow is in beeld bij bondscoach Frank de Boer, maar van een oproep voor Oranje is het nog niet gekomen. Ronald Waterreus en Frans Hoek zien in de Feyenoord-keeper een groot talent en verwachten hem op termijn bij het Nederlands elftal. Hoek heeft er alle begrip voor dat de keuzeheer deze interlandperiode de voorkeur heeft gegeven aan Marco Bizot.

De roep om Bijlow bij Oranje werd de afgelopen weken steeds luider. In het shirt van Feyenoord maakt hij immers een sterke indruk. “Maar ik begrijp de keuze van De Boer en Lodewijks ook wel om hem er nog niet bij te halen”, vertelt Hoek in gesprek met De Telegraaf. “Frank zei terecht dat Bijlow in ontwikkeling is en dat dit met ups en downs gepaard gaat. Ik ben het ermee eens dat zulke jongens, want dat geldt ook voor Joël Drommel van FC Twente en Maarten Paes van FC Utrecht, zich eerst over een langere periode moeten laten zien. Bovendien vind ik de blessuregevoeligheid van Bijlow wel een aandachtspunt, want hij heeft zich nu weer afgemeld bij Jong Oranje.”

Volgens Hoek zou De Boer er goed aan doen om Bijlow, Drommel en Paes in de nabije toekomst uit te nodigen voor een trainingskamp. “Het kan goed zijn om ze eens aan het grote werk te laten ruiken. Die ervaring kan ze later van pas komen. En Oranje ook, want het zou fijn zijn als er tegen die tijd wat minder discussie is over de keeperspositie dan op dit moment.” Jasper Cillessen lijkt onder De Boer de eerste keus, maar is bij Valencia niet zeker van een basisplaats en speelde woensdag tegen Mexico niet. Tim Krul kreeg de voorkeur omdat Cillessen niet helemaal fit is, zo gaf de bondscoach aan.

In het Algemeen Dagblad geeft Waterreus aan benieuwd te zijn naar de ontwikkeling van Bijlow. “Het kan heel snel kantelen”, zegt de oud-keeper. “Óók ten gunste van Oranje, hoor. Cillessen verloor zijn plek bij Valencia door een blessure, dat kan volgende week weer anders zijn. En wie weet is Bijlow over een half jaar zó consequent goed, dat De Boer onmogelijk om hem heen kan. Dan praten we meteen heel anders over onze Nederlandse keepers.''