Boskamp maakt keuze tussen Bijlow en Wellenreuther: ‘Hij moet spelen’

Jan Boskamp heeft ondanks de goede prestaties van reservedoelman Timon Wellenreuther een voorkeur voor eerste keeper Justin Bijlow, zo laat de Feyenoorder in hart en nieren weten in het YouTube-programma Koffie met Boskamp van Vandaag Inside.

Wellenreuther werd door Feyenoord in de zomer van 2023 definitief overgenomen van Anderlecht als stand-in van jeugdproduct Bijlow. Doordat laatstgenoemde echter met de nodige blessures heeft gekampt stond de 28-jarige Duitser vaak binnen de lijnen in het elftal van trainer Arne Slot. Zo ook de afgelopen tien wedstrijden, daar Bijlow tijdens het competitieduel met AZ in februari een spierblessure opliep.

Bij Feyenoord is Wellenreuther, bij afwezigheid van Bijlow, een dusdanig betrouwbare doelman gebleken dat de discussie is opgelaaid wie een betere keeper is. Aankomende zondag speelt Feyenoord de bekerfinale tegen NEC Nijmegen en in die wedstrijd krijgt Wellenreuther het vertrouwen van Slot, dat terwijl Bijlow inmiddels wel weer bij de selectie zit van de Rotterdammers.

Ook Boskamp ziet dat het tweetal erg gelijkwaardig is, maar heeft wel een duidelijke voorkeur. “Allereerst vind ik het wel goed dat Slot direct duidelijk heeft gemaakt wie er gaat keepen in de bekerfinale. Hij heeft gelijk gezegd dat Wellenreuther gaat spelen." Boskamp had gehoopt op een andere keuze. "Als Feyenoorder vind ik dat Justin (Bijlow, red.) moet spelen. Puur omdat hij van Varkenoord komt."

“Wellenreuther keept fantastisch voor ons, maar ik ken hem ook van zijn tijd bij Anderlecht, daar heeft hij niet het niveau gehaald wat hij bij Feyenoord gehaald heeft. Ik verwacht ook dat Bijlow na de bekerfinale weer gaat spelen”, vertelt Boskamp.

Transferperikelen

Mocht Wellenreuther opnieuw tweede viool moeten spelen achter zijn collega ligt een vertrek voor de hand. De sluitpost heeft geen trek in een nieuwe reserverol en de situatie wordt door diverse clubs in binnen- en buitenland in de gaten gehouden. PSV is één van die clubs, maar is nog niet echt concreet geweest voor de doelman, zo schreef Rik Elfrink, journalist van hetbegin april. Wellenreuther kwam dit seizoen al achttien keer in actie namens Feyenoord en wist daarin tien keer zijn doel schoon te houden.

Feyenoord lijkt op zijn beurt ook bezig te zijn met een vertrek van de Duitser. FCUpdate liet enkele dagen na het bericht over een mogelijk aanstaand vertrek van Wellenreuther weten dat de Rotterdammers hebben geïnformeerd naar RKC Waalwijk-doelman Etiënne Vaessen, die deze zomer uit zijn contract loopt bij de Geelblauwen.

