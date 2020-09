Italianen kritisch over ‘lompe’ Veltman, Frenkie de Jong en ‘spook’ van Oranje

Oranje ging maandagavond in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 onderuit tegen Italië. De Italiaanse media zijn behoorlijk positief over a Squadra Azzurra, terwijl het Nederlands elftal er minder goed vanaf komt. La Gazzetta dello Sport geeft Oranje als geheel een 5 en met name Hans Hateboer, Joël Veltman, Nathan Aké, Frenkie de Jong en Quincy Promes kunnen elders rekenen op een kritische beoordeling in Italië.

Hateboer had het op de rechterflank uitermate lastig met de opkomende linksback Leonardo Spinazzola. Het levert hem een 4,5 op van Calciomercato, dat zijn optreden ‘desastreus’ noemt. “In een viermansdefensie is hij een vis buiten het water”, zo luidt de beoordeling van Hateboer, die normaal gezien bij Atalanta als wingback in een formatie met drie centrumverdedigers speelt. De Corriere della Sera, Eurosport en Tuttomercatoweb delen een 5 uit, terwijl Hateboer er bij Goal (6) en Stadio News (5,5) net vanaf komt met een voldoende.

“Zonder De Vrij en De Ligt is het aan hem, maar het verschil is te zien”, zo schrijft de Corriere della Sera over het optreden van Veltman, dat wordt beoordeeld met een 5. Eurosport komt met dezelfde beoordeling en noemt de ‘lompe' verdediger de ‘zwakke plek’ in de Nederlandse defensie. Tuttomercatoweb en Calciomercato delen eveneens een onvoldoende uit, terwijl Goal en Stadio News ternauwernood een voldoende noteren: 5,5.

Veltman was in de ogen van de Italiaanse media samen met Aké de zwakste speler in de verdediging. “Hij is geen vleugelverdediger en dat was te zien”, stelt Calciomercato, dat hem een 5 geeft. Eurosport trekt dezelfde conclusie en geeft hetzelfde cijfer, evenals Goal, Tuttomercatoweb en de Corriere della Sera. Bij Stadio News scoort Aké wel een krappe voldoende, met een 5,5.

Ook De Jong komt er in Italië opvallend slecht vanaf. In het rapport van Voetbalzone kreeg hij nog een van de hoogste cijfers, maar Goal vond zijn optreden met een 5 onvoldoende. “Speelt constant korte balletjes, zonder enige risico. Hij zat te vaak fout”, zo motiveert Calciomercato dezelfde beoordeling voor De Jong. Tuttomercatoweb komt tot een vergelijkbare conclusie, maar deelt nog wel een 5,5 uit. Van Eurosport en de Corriere della Sera krijgt de middenvelder nog een 6 voor zijn optreden tegen Italië.

Promes krijgt van vrijwel alle Italiaanse media een 5. De Corriere della Sera stelt bij deze beoordeling dat de Ajax-aanvaller ‘in de garage bleef’, terwijl Calciomercato schrijft dat hij een ‘spook’ was en ‘nooit in de wedstrijd zat’. “Zelfs toen Lodeweges de kaarten anders neerlegde in de aanval, viel hij niet op”, schrijft Eurosport. Calciomercato stelt dat het optreden van Promes ‘bijna ongemakkelijk’ was. Van Goal (5,5) en Stadio News (6) krijgt Promes overigens wel een voldoende.

Het meest positief zijn de Italiaanse media over het optreden van Memphis Depay. Goal, Corriere della Sera en Eurosport delen een 6 uit aan de aanvaller van Olympique Lyon, terwijl Stadio News hem zelfs een 6,5 geeft. Het is de hoogste beoordeling die in Italië wordt uitgedeeld aan de zijde van Oranje. Calciomercato en Tuttomercatoweb zijn iets minder positief en komen tot een 5,5. “Niet zijn beste avond, maar hij werd in de steek gelaten”, concludeert het eerstgenoemde medium.