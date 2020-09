Het regent onvoldoendes bij Oranje na machteloze avond tegen Italië

Het Nederlands elftal had vanavond weinig in te brengen tegen Italië. Na de 1-0 overwinning op Polen, ging het team van interim-bondscoach Dwight Lodeweges met 0-1 onderuit in de Johan Cruijff ArenA. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van het Nederlands elftal met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Italië

SPELER CIJFER Jasper Cillessen 6,5 Hans Hateboer 4 Joël Veltman 4 Virgil van Dijk 6 Nathan Aké 5 Marten de Roon 5 Frenkie de Jong 6 Donny van de Beek 4 Georginio Wijnaldum 4 Memphis Depay 5 Quincy Promes 5

Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 6,5

De doelman van Oranje was na een klein halfuur spelen alert toen een inzet van Nicolò Barella van richting veranderde. Cillessen stond goed opgesteld in plukte de bal uit de kruising. Op slag van rust was de sluitpost echter kansloos op een andere inzet van diezelfde Barella. Op aangeven van Ciro Immobile kopte de middenvelder hard raak. Het doel van Cillessen werd regelmatig onder vuur genomen door de Italianen en met name Lorenzo Insigne was dreigend. De kleine buitenspeler krulde de bal tien minuten na rust op fantastische wijze naar de verre hoek, maar de redding van Cillessen was net zo fraai.

Hans Hateboer 4

Ondanks dat Denzel Dumfries zaterdag weer aansloot bij de Oranje-selectie nadat hij vader van een zoon was geworden, kreeg de Atalanta-back de voorkeur van Lodeweges. De interim-bondscoach was van mening dat Hateboer zijn kans had gegrepen tegen Polen en dus mocht hij het nu laten zien tegen de Italianen, die net als Oranje met een back als verkapte buitenspeler aantrad. “Het wordt interessant om te zien wie de baas is”, zei Lodeweges voor de wedstrijd. Hateboer werd het snot voor de ogen gespeeld: zijn directe tegenstander Lorenzo Insigne dook constant naar binnen, waarna Leonardo Spinazzola alle ruimte kreeg om gevaarlijk te worden. Hateboer werd ver achteruit gedrongen en kon niet zijn favoriete spel spelen, zoals hij dat gewend is bij Atalanta. Hij werd compleet overlopen en kon gevaarlijke momenten van Lorenzo Insigne niet voorkomen. Met nog twintig minuten op de klok was Hateboer niet meer fris en werd hij uit zijn lijden verlost.

Joël Veltman: 4

Bij Italië had men vanaf de eerste minuut door wie de zwakke schakel was in de opbouw. Veltman kwam vaak in de problemen en leed verschillende keren slordig balverlies. Na twaalf minuten leverde de aankoop van Brighton & Hove Albion de bal in, waarna hijzelf het gevaarlijke schot van Nicolò Barella ternauwernood genoeg van richting kon veranderen. Veltman maakte geen zekere indruk en hield in de eerste helft net op tijd in toen Spinazzola de achterlijn opzocht, waardoor scheidsrechter Felix Brych niet naar de penaltystip hoefde te wijzen. De mandekker verrichtte in verdedigend opzicht zo nu en dan goed werk, maar zijn acties leverde regelmatig hachelijke situaties op. Bij de 0-1 op slag van rust gaf hij Immobile alle tijd en ruimte om de assist te geven.

Virgil van Dijk: 6

De frustratie droop van het gezicht van de Liverpool-verdediger af. Oranje werd bij vlagen van het kastje naar de muur getikt en daar kon zelfs Van Dijk geen verandering in brengen. Zoals we van hem gewend zijn was hij constant aan het coachen en probeerde hij de achterhoede en het middenveld zo goed mogelijk neer te zetten, maar tegen het goede spel van de Italianen was ook voor Van Dijk niet op te coachen. Omdat het voetballend niet altijd lukte, zocht de verdediger soms de lange bal en daar kwamen meerdere dreigende situaties uit voort.

Nathan Aké: 5

Op 4 juni 2018 kwam Aké als invaller binnen de lijnen in de laatste ontmoeting tussen Nederland en Italië (1-1). Destijds was hij de gevierde man bij Oranje doordat hij voor de gelijkmaker zorgde. Maandagavond zat zo’n rol er niet in. De linksback kon aan de bal zijn stempel niet drukken. Aké moest zich in de Johan Cruijff ArenA beperken tot verdedigen en dat ging hem niet altijd goed af. Vlak voor rust werd de Manchester City-verdediger verrast door Barella, die met het hoofd de 1-0 maakte. Aké haalde 25 minuten voor tijd opgelucht adem toen hij een inzet van Moise Kean niet kon keren en de bal maar net naast het doel van Cillessen ging.

Marten de Roon: 5

Wanneer je als controlerende middenvelder onzichtbaar bent, doe je het doorgaans goed. De Roon speelde tegen Italië onopvallend, maar desondanks was het niet voldoende wat hij liet zien. Met name in balbezit was De Roon slordig. Vlak voor rust leverde de Atalanta-middenvelder zomaar in, waaruit het team van bondscoach Roberto Mancini uiteindelijk wist te scoren.

Frenkie de Jong: 6

De Barcelona-middenvelder had met name in de eerste helft moeite om in zijn spel te komen. Hij vroeg vaak om de bal, maar wist zich maar moeilijk onder de druk van de Italianen uit te spelen. Waar De Jong alle ballen vooruit wil spelen, werd hij gedwongen om de oplossing in de breedte of achteruit te zoeken. Toch was hij constant aanspeelbaar en slaagde hij er na rust in om het spel te verleggen. De ex-Ajacied voerde zijn verdedigende taken goed uit en In de tweede helft kreeg De Jong een schietkans, maar weigerde hij de trekker over te halen omdat hij de combinatie zocht. Vlak voor tijd zette De Jong onbedoeld Moise Kean vrij voor Cillessen, maar de jonge aanvaller strafte de fout niet af.

Donny van de Beek: 4

Lodeweges ruimde een plekje in het basisteam in voor de kersverse aankoop van Manchester United, waardoor Steven Bergwijn naar de bank werd verdreven. Op zijn favoriete positie kreeg Van de Beek zijn kans. “Ik denk dat hij drie keer aan de bal is geweest in de eerste helft”, zei NOS-commentator Rafael van der Vaart in de rust. Van de Beek kwam niet in het spel voor. Dat hij na 38 minuten spelen een hoekschop kreeg in duel met Giorgio Chiellini was misschien wel het beste wat hij liet zien in het eerste bedrijf, wat tekenend was voor zijn eerste 45 minuten. In de tweede helft had hij een korte opleving en was hij dicht bij de gelijkmaker na goed voorbereidend werk van Georginio Wijnaldum. Zijn inzet ging maar net over het doel van Gianluigi Donnarumma, waarna de wedstrijd van Van de Beek er na een klein uur spelen op zat.

Georginio Wijnaldum: 4

De Liverpool-middenvelder werd opgesteld als rechtsbuiten als vervanger van Steven Bergwijn. Lodeweges legde vooraf uit dat Wijnaldum ‘naar binnen’ moest spelen, zodat Hateboer in aanvallend opzicht voor gevaar zou kunenn zorgen. Dat plan pakte totaal verkeerd uit. Wijnaldum kwam geen moment in het spel voor en kon alleen maar toekijken hoe linksback Leonardo Spinazzola er op de linkerflank overheen denderde. De onvoldoende van Wijnaldum is voor een groot deel op het conto van Lodeweges te schrijven, daar de tactiek van interim-bondscoach met name in de eerste helft niet de juiste bleek. Na rust kwam Wijnaldum wat beter in de wedstrijd, maar genoeg voor een voldoende was het niet.

Memphis Depay: 5

De aanvalsleider van Oranje kreeg de loodzware taak om op te boksen tegen het gevreesde Juventus-duo Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci. Zo nu en dan kwam de kwaliteit van Depay bovendrijven, maar het werd niet zijn avond. Depay wist de bal nauwelijks vast te houden doordat het Italiaanse centrale duo hem het voetballen onmogelijk maakte. De captain van Olympique Lyon deed er in de tweede helft alles aan om het tij te keren. Hij werkte hard en slaagde er soms in om los te komen van Chiellini, maar telkens als hij gevaarlijk dreigde te worden was er wel een andere Italiaan die hem op de huid zat.

Quincy Promes: 5

De Ajax-aanvaller kwam niet in het spel voor. In de 28ste minuut werd Promes pas voor het eerst dreigend. Na een goede opening van Depay kreeg de linksbuiten een schietkans, maar zijn inzet werd geblokt door Bonucci. Promes vocht de duels uit met Internazionale-back Danilo D'Ambrosio. Waar Spinazzola op de Italiaanse linkerflank constant de diepte zocht, speelde D’Ambrosio meer vanuit zijn positie en hoefde Promes in verdedigend opzicht relatief weinig werk te verrichten.