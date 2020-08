Ten Hag verklaart uitvallen Blind: ‘Zijn ICD ging af, maar het gaat goed’

De oefenzege van Ajax op Hertha BSC (1-0) wordt dinsdagavond overschaduwd door het uitvallen van Daley Blind. De centrumverdediger greep naar zijn borst in de 79ste minuut en werd kort daarna gewisseld. Trainer Erik ten Hag verklaart kort na het oefenduel in de Johan Cruijff ArenA dat de preventief geplaatste ICD, die zijn hartritme bij stoornissen moet herstellen, is afgegaan, wat het vallen van Blind verklaart. "Zijn ICD ging af. Daarna ging het gelijk weer oké. Het gaat goed met hem, hij voelt zich goed", zegt Ten Hag bij Ziggo Sport.

"Hij heeft verder geen klachten. Hij is gewisseld en voelt zich prima", vervolgt Ten Hag zijn uitleg over de situatie omtrent Blind. De Ajax-trainer weet nog niet wanneer Blind weer op het trainingsveld verschijnt. "Of hij morgen weer meetraint? We gaan onderzoek doen en afwachten wat de resultaten zijn, van daaruit gaan we beslissingen nemen." Blind werd tien minuten voor het einde van de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC vervangen door Devyne Rensch.

Daley Blind laat de Johan Cruijff ArenA enorm schrikken als hij zonder dat er een tegenstander in de buurt is naar de grond gaat! ???? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 25 augustus 2020

Blind ging in de slotfase van het thuisduel met Hertha BSC zonder dat er een tegenstander in de buurt was naar de grond, op het moment dat de bezoekers uit Duitsland bezig waren met een aanval. Blind werd op het veld gelijk onderzocht door de medische staf van Ajax, waarna al snel een wissel volgde. Het voorval van dinsdagavond deed denken aan de gebeurtenissen van december vorig jaar, toen Blind in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia eveneens onderuitging. Nader onderzoek wees destijds uit dat de Oranje-international kampte met een ontstoken hartspier. Blind kreeg vervolgens een inwendige defibrillator, waarna hij na twee maanden zijn rentree op het veld kon maken.