‘Hij wil absoluut niet meer terug naar Ajax en Ajax rekent ook niet meer op hem’

Georges Mikautadze wil absoluut niet meer terug naar Ajax. Dat blijkt uit een analyse van Voetbal International. De 23-jarige Georgiër verkeert momenteel in topvorm op huurbasis bij FC Metz, maar voelt er dus niks voor om na de zomer weer terug te keren in Amsterdam. De Franse club heeft een optie tot koop bedongen van naar verluidt ongeveer dertien miljoen euro.

De kans is zeer groot dat Metz de optie gaat lichten, daar Mikautadze in uitstekende vorm verkeert. De rechtspoot was tot dusver goed voor elf goals en vier assists in zestien competitiewedstrijden en houdt Metz daardoor in de race voor lijfsbehoud in de Ligue 1. Als de club de koopoptie licht, kan Ajax middels een doorverkooppercentage in de toekomst wellicht nog een extra bedrag vangen voor de spits.

Mikautadze liet onlangs in gesprek met Franse media al weten dat hij totaal niet kon aarden in Amsterdam en dat Ajax hem vergeten zou zijn tijdens zijn verhuurperiode in Frankrijk. Hoewel de club regelmatig contact met zijn zaakwaarnemer heeft, rekenen de Amsterdammers ook niet meer op de spits, schrijft VI.

“Dat hij in de Franse pers zo uithaalde, wordt gezien als tactiek om in de zomer niet meer terug te hoeven keren. Het moet dus heel gek lopen wil Mikautadze ooit nog het Ajax-shirt dragen”, klinkt het.

Metz staat momenteel op de zestiende plaats in de Ligue 1, wat aan het einde van het seizoen recht geeft op play-offs voor promotie/degradatie. Met nog één competitiewedstrijd te gaan lijkt de club ook op die plek te gaan eindigen, aangezien het een beter doelsaldo heeft dan nummer zeventien FC Lorient (voorsprong van drie punten) en een slechter doelsaldo dan nummer vijftien Le Havre (achterstand van drie punten).

AS Monaco toont interesse

Dinsdag kwam nog naar buiten dat AS Monaco de Georgische spits wil binnenhalen. Dat meldde journalist Jurriaan van Wessem, die het Franse voetbal op de voet volgt. De verhuurde spits van Ajax wordt gezien als een geschikte opvolger van Wissam Ben Yedder, wiens aflopende contract niet wordt verlengd.

