Mikautadze teruggefloten na zeer fel interview over Ajax: ‘Niet veel van waar’

De uitspraken van Georges Mikautadze over zijn leven naast het veld in zijn eerste maanden bij Ajax berusten niet helemaal op de waarheid. Dat vertelt Edwin Presser, eigenaar van Eurotalents Sportmanagement, in gesprek met Voetbal International. De 23-jarige spits uit Georgië, die momenteel in uitstekende vorm verkeert op huurbasis bij FC Metz, werd naar eigen zeggen ‘gek’.

Mikautadze vertelde eind april onder meer dat hij twee maanden in een hotel heeft doorgebracht. “Ik zat alleen op die kamer, ik werd gek”, aldus de spits in gesprek met L’Équipe. “Maar de club hielp me ook niet veel met het zoeken naar een appartement. Ik heb op eigen houtje een Airbnb gehuurd, waar mijn gezin meer dan een maand met me heeft gewoond.”

“Ik kende niemand, ik sprak de taal niet: de voorwaarden om te slagen waren voor mij niet aanwezig. Elke speler moet zich gerespecteerd voelen om te kunnen presteren. Nu ben ik verhuurd, maar ze laten niets van zich horen. Ze zijn me vergeten bij Ajax”, stelde de aanvaller.

’Niet veel van waar’

Er is ‘niet veel waar’ van het verhaal van Mikautadze, vertelt Presser. “Jammer genoeg is er niet veel waar van zijn verhaal. Wij doen aan sportbegeleiding en begeleiden Georgische voetballers. Toen Mikautadze naar Ajax ging, hebben wij contact gehad met diverse personen binnen Ajax om Mikautadze samen met de club te begeleiden. De heer Mikautadze spreekt geen Engels, maar alleen Frans en Georgisch.”

“John van Loen, wel bekend bij iedereen in Nederland, is onze medewerker en was bereid om Mikautadze te begeleiden, samen met mijn stiefdochter die vloeiend Georgisch spreekt. John weet precies wat er gevraagd wordt van een spits bij Ajax, maar Mikautadze had hier geen zin in en wilde alles zelf en alleen doen. Het is niet eerlijk dat hij nu Ajax een trap na geeft van zijn eigen onwil om te slagen bij Ajax.”

Presser vertelt dat je aan Mikautadze op de training zag dat hij ‘leeg’ was. “Na de training vroeg ik of we iets voor hem konden betekenen. We wilden iets met hem eten in een Georgisch restaurant in Hilversum. Daar stond hij voor open, maar uiteindelijk hebben we niets van hem gehoord. We hebben alles aangeboden om hem te helpen. Als hij dan in de krant zegt dat hij niet geholpen is, ligt het misschien ook een beetje aan hemzelf.”

