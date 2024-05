Deze 10 voetbalvrouwen maken kans op de titel WAG 2024!

Jaarlijks reikt FHM de lijst met de mooiste powervrouwen van Nederland uit: de FHM500.Voetbalzone levert een kleine bijdrage aan het verkiezen van de mooiste voetbalvrouw in deze lijst. Er kan tot 15 mei gestemd worden bij FHM, dus heeft de redactie van Voetbalzone alvast tien van de kanshebbers op een rijtje gezet.

Jade Anna

Jade Anna is een grote internetsensatie en is vooral erg bekend op TikTok en YouTube. Daarnaast is ze ook de kersverse vriendin van Ajax-middenvelder Kenneth Taylor. Er werd lang gespeculeerd over wie Jade aan de haak had geslagen.mag zich de gelukkige noemen en speelt sinds de bekendmaking van hun relatie veel beter namens de hoofdstedelingen. Dat kan geen toeval zijn.

Nazeli Kouki

Nazeli had naast een model- en acteercarrière nog een droom: tandarts worden. Deze knappe dame heeft dus niet alleen de beauty, maar ook de brains. Deze powervrouw is de vriendin van Willem II’er Tommy St. Jago. De ex-(jeugd)speler van onder meer Ajax en FC Utrecht verruilde afgelopen zomer de laatstgenoemde club in voor Willem II. In Tilburg kroonde de verdediger zichzelf tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, onder toeziend oog van Nazeli, die hem wekelijks enthousiast aanmoedigt.

Eva Strijers

Eva is geen onbekende in de WAG-lijst van FHM. Ze is een fotomodel en maakt al sinds 2019 deel uit van de lijst. Voorheen was ze de vriendin van Justin Bijlow, maar tegenwoordig is ze te vinden aan de arm van Quinten Timber. De 26-jarige schoonheid is een écht familiemens en super actief op sociale media, geen wonder dat ze inmiddels duizenden volgers heeft op Instagram.

Romy Antunes

Romy timmert flink aan de weg als model. De vriendin van Sparta-speler Mike Eerdhuijzen is razend populair op social media en heeft inmiddels meer dan 60.000 volgers op Instagram. Het 23-jarige model stond een paar jaar geleden nog vis te verkopen op de markt, maar heeft nu dus online flink naam gemaakt.

Noa van der Bij

We kennen Cody Gakpo natuurlijk allemaal van zijn succesvolle prestaties op het veld, maar de Liverpool-speler doet het ook naast het veld goed. Cody wist enkele jaren geleden het hart te veroveren van de knappe Noa en samen kregen ze onlangs een kind. Naast het werken aan haar eigen carrière, is Noa vaak langs de lijn te vinden bij de wedstrijden van Cody. Daarnaast houdt deze beauty van het luxeleventje; haar Instagram-profiel staat vol met vakanties naar Monaco, Dubai, Ibiza en Curaçao.

Cindy Peroti

Deze prachtige krullenbol is de vriendin van Ryan Gravenberch die afgelopen zomer overstapte van Bayern München naar Liverpool. Gravenberch kende een wisselvallig seizoen met veel blessures, maar zal het niet erg hebben gevonden om met een vriendin als Cindy thuis op de bank te zitten.

Kelly van den Broek

De vriendin van Ramon Hendriks heeft niet alleen een knappe uitstraling, maar ook een ontzettend goed stel hersenen. Kelly heeft namelijk d’r studie bedrijfskunde afgerond en een master cum laude behaald. Vorig jaar stond ze op plek #226 in de lijst.

Isa Clasener

Isa Clasener, de vriendin van AZ-speler Dani de Wit, komt vaak terug op foto’s op het Instagram-profiel van Dani. Net als Dani houdt Isa van voetbal en dat lijkt best goed van pas te komen in hun relatie. Isa is niet alleen een voetbalfanaat, maar organiseert ook haar eigen evenementen.

Femke Brinxma

Na AZ, De Graafschap en Roda JC koos Rody de Boer voor een tripje naar het buitenland. Nu komt de 26-jarige doelman uit voor het Deense Aalborg BK, waar hij niet veel speelt. Gelukkig is Rody samen met zijn bloedmooie vrouw Femke naar Scandinavië verhuisd. Overigens is de verhuizing voor de bloedmooie Brinxma geen enkel probleem; ze heeft namelijk een uitstekende talenknobbel.

Joëlle Witschge

Joëlle Witschge is de oudste dochter van oud-Ajacied Richard. Daarnaast is ze de vrouw van huidig voetballer Dave Bulthuis. Manlief heeft een tijdje voor sc Heerenveen gespeeld en speelt nu in Zuid-Korea, waar Joëlle met hem samenwoont. Samen met Dave heeft ze twee kinderen op de wereld gezet, Rio en Ché.

Meebepalen wie er op 29 mei met de titel aan de haal gaat? Breng je stem uit op FHM500.nl.

