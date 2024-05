Erik ten Hag reageert met duidelijke woorden op beschuldiging van Wayne Rooney

Erik ten Hag ontkent dat een aantal van de momenteel geblesseerde spelers van Manchester United gewoon kan spelen, zo liet hij dinsdagmiddag weten op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met Newcastle United van woensdagavond. Wayne Rooney beschuldigde sommige van de afwezige spelers van the Red Devils ervan bewust pas vóór de FA Cup-finale terug te keren en zich in de kijker te spelen voor het EK.

Manchester United en blessures. Het is het hele seizoen eigenlijk al huilen met de pet op voor Ten Hag. De manager van de Engelsen heeft vrijwel geen enkele keer zijn basiself kunnen kiezen zonder dat hij rekening moest houden met geblesseerde namen. Vooral in de defensie valt de ene na de andere speler weg.

Tegen Arsenal (0-1 verlies) koos hij centraal in de defensie noodgedwongen voor Casemiro en Jonny Evans, omdat hij door uiteenlopende blessures geen beroep kon doen op Victor Lindelöf, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Luke Shaw en Raphaël Varane. Ook onder anderen Bruno Fernandes en Marcus Rashford moesten wegens een blessure verstek laten gaan.

Rooney was na afloop van het verloren duel met the Gunners hard voor een aantal van de afwezigen. De Engelse legende zette zijn vraagtekens achter de hoeveelheid blessures en beschuldigde de sterspelers ervan zich te verschuilen achter hun blessure en niet te willen spelen om kritiek te vermijden.

“Er zitten een aantal zeer goede spelers in die ploeg en de prestaties zijn ver onder de maat. Sommige van die spelers kunnen honderd procent spelen”, klonk in het in de studio van Sky Sports. “Het is gemakkelijk voor ze om buiten de selectie te blijven en pas terug te keren voor de FA Cup-finale en zichzelf in de kijker te spelen voor het EK.”

“Ik heb het door de jaren heen met eigen ogen gezien. Het eergevoel bij de geblesseerde spelers laat op dit moment te wensen over en alle kritiek blijft aan de manager kleven. Ik denk dat de spelers echt naar zichzelf moeten kijken, want als je manager in een interview zegt dat de houding van de spelers niet goed is om voor Manchester United te spelen, dan is dat een enorme belediging.”

Reactie Ten Hag

Ten Hag werd dinsdag om een reactie gevraagd na de beschuldigingen van Rooney. De Nederlandse manager was het niet eens met de oud-voetballer. “Je moet het hier op Carrington (het trainingscomplex, red.) eens zien. De spelers zijn wanhopig om te spelen”, liet hij optekenen door

“Bruno Fernandes deed zondag een fysieke test om te spelen en Rashford deed alles wat hij kon. De spelers zijn wanhopig om minuten te maken. Lindelöf en Varane zijn aan het trainen om de FA Cup-finale te halen. Ze doen wat ze kunnen.” Ten Hag kon wel een opsteker melden: Martínez keert woensdagavond tegen Newcastle namelijk terug in de wedstrijdselectie.

Ereronde op Old Trafford

De staf en selectie van Manchester United zullen na afloop van het duel meteen ereronde maken op Old Trafford. Dat komt omdat het de laatste thuiswedstrijd van het seizoen is. Ten Hag, die flink onder druk staat, gaat er niet vanuit dat het zijn laatste duel in het stadion is.

“Een afscheid? Dat is niet hoe het voelt voor mij en ook niet hoe ik het zie. Dat is niet het idee waarmee ik aan de ereronde begin. In goede en slechte tijden zijn we samen. Dat laten de supporters ook zien en daarom gaan we een ereronde maken.”

