PSG weigert Xavi Simons te verkopen, toekomst voorlopig ongewis

Paris Saint-Germain weigert om Xavi Simons deze zomer definitief te verkopen, zo verzekert transferexpert Fabrizio Romano woensdag. Een verhuurperiode elders lijkt de meest voor de hand liggende optie. Simons speelt dit seizoen op huurbasis voor RB Leipzig en behoort daar bijna wekelijks tot de smaakmakers.

Romano benadrukt dat PSG contact heeft gezocht met het management van Simons om mede te delen dat een verkoop wat hen betreft onbespreekbaar is. De club ziet toekomst in de Oranje-international, al is het afwachten of Simons, met een contract tot medio 2027 in Parijs, voorkomt in de plannen van trainer Luis Enrique.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Simons mag van de leiding van PSG nadenken over zijn nabije toekomst. Mocht de aanvallende middenvelder besluiten dat hij niet voor de Franse kampioen wil uitkomen, dan kan er worden gepraat over een huurdeal met een andere club. Simons mag sowieso meepraten over de club waar hij dan op huurbasis naartoe vertrekt.

Barcelona

Door een speciale clausule in zijn contract is het niet ondenkbaar dat Simons volgend seizoen voor FC Barcelona uitkomt. Met die berichtgeving kwamvorige week op de proppen.

De verbintenis van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler bevat een bepaalde bepaling die hem het recht geeft om zelf een club uit te kiezen indien hij wederom verhuurd wordt.

Dat is waar de deur naar Barcelona opengaat. De werkgever van Frenkie de Jong beschikt zoals bekend niet over de financiële middelen om grote definitieve transfers af te ronden en dus is een huurdeal voor een speler met de kwaliteiten van de 21-jarige Simons een gouden uitkomst.

Een definitieve transfer van Simons naar Barcelona lijkt volledig onhaalbaar. PSG verlangt naar verluidt een bedrag van minstens honderd miljoen euro om de Leipzig-smaakmaker te laten gaan, een som die Joan Laporta namens Barça absoluut niet kan ophoesten.

Simons maakt dit seizoen grote indruk in Duitsland. In 42 wedstrijden namens Leipzig was hij vooralsnog goed voor 9 doelpunten en 15 assists.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties