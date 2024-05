Bizar: ‘Assistent NAC brandt eigen spelers achter de rug om volledig af’

Het is momenteel erg onrustig bij NAC Breda. De Bredanaars wonnen weliswaar het heenduel met Roda JC (3-1) in de play-offs om promotie/degradatie, buiten het veld knettert het enorm. In De Gegenpressing Podcast van BN DeStem doet NAC-clubwatcher Yadran Blanco nu een uiterst opvallende ontboezeming over assistent-trainer Ton Lokhoff.

NAC wist zich vorige week vrijdag dankzij een moeizaam 1-1 gelijkspel op bezoek bij TOP Oss te plaatsen voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Blanco stelt in de podcast dat Lokhoff na afloop zijn onvrede over de spelersgroep van NAC bij de tegenstander uit Oss heeft geuit.

Lokhoff speelde meer dan tweehonderd duels voor de Parel van het Zuiden en vervult sinds juli 2022 de functie van assistent-trainer bij de club. “Het wordt door supporters van NAC niet gepruimd als er kritiek op Ton Lokhoff wordt geuit, maar als Ton tegen leden van de technische staf van TOP Oss zegt dat de spelers van NAC er niks van kunnen, dat het een klote elftal is, dat hij er klaar mee is…”

“Dan moeten ze niet naar buiten toe uitdragen alsof het allemaal pais en vree is”, vindt Blanco. “Hoe komt het over als, de zogeheten Mister NAC, de spelers bij medewerkers van de tegenstander helemaal afbrandt? Waar ben je dan mee bezig als technische staf?”

De clubwatcher heeft ook geen goed woord over voor teammanager John Karelse, die zijn eigen collega, perschef Alex Knook, na het duel met TOP Oss in de mixed zone naar de grond heeft gewerkt. Blanco heeft van meerdere bronnen gehoord dat Karelse vervolgens op non-actief zou worden gesteld, maar dat de RvC van NAC daar zaterdagavond plots een stokje voor stak.

De journalist liet zich in de afgelopen weken al meerdere malen kritisch uit over Karelse en is van mening dat de teammanager op non-actief gesteld had moeten worden. “Het is geen hetze, maar als John Karelse oppert dat bepaalde mensen binnen de club moeten verdwijnen en dat zijn goede vriend Ton Lokhoff een nieuw contract moet krijgen, dat past niet bij de taken van een teammanager. Informeel bemoeit hij zich achter de schermen met het beleid van NAC. Hij probeert bepaalde beslissingen door te drukken binnen allerlei geledingen”, aldus Blanco.

De supporters van NAC hebben inmiddels een motie van wantrouwen ingediend tegen het huidige bestuur, zo laten de fans woensdagmiddag weten in een gezamenlijk statement. Zij voelen zich niet serieus genomen en betichten het bestuur van ‘achterkamertjespolitiek’. “Het is een aaneenschakeling van onduidelijke en onbegrijpelijke besluiten die meer lijken te draaien om vriendjespolitiek en eigenbelang dan om het welzijn van NAC. Dit door bestuursleden die buiten hun rol en bevoegdheden zich bemoeien met de dagelijkse leiding en besluiten nemen met een dubbele moraal."

