‘Transfer naar buitenland lonkt voor felbegeerde Noa Lang’

Noa Lang heeft de clubs voor het uitkiezen. Volgens Goal bekijkt Celtic de mogelijkheden om de aanvaller van Ajax naar Schotland te halen. Naar verluidt heeft Celtic concurrentie van Hertha BSC, Real Sociedad en Villarreal. Lang, die het afgelopen halfjaar door Ajax werd verhuurd aan FC Twente, ligt momenteel nog een jaar vast in Amsterdam.

Celtic zou de voorkeur hebben voor een huurovereenkomst inclusief een optie tot koop voor Lang, omdat zijn contract volgend jaar afloopt. Ajax heeft evenwel de optie om de samenwerking in 2021 te verlengen. Goal rept over een koopoptie tussen de zeven en acht miljoen euro. De andere belangstellende clubs zien alleen een definitieve transfer zitten. In een eerder stadium kwam al naar buiten dat FC Twente de mogelijkheden onderzoekt om de pas 21-jarige Lang opnieuw voor een seizoen te huren van Ajax.

Lang maakte dinsdagmiddag in de oefenwedstrijd tegen Holstein Kiel (5-2) een goede indruk op de supporters van Ajax, die met name op de sociale media complimenteus waren over de jonge Ajacied. Lang wil dit seizoen ook graag definitief doorbreken in de hoofdmacht van Ajax. Vanwege de forse concurrentie in de A-selectie is het echter nog maar de vraag of Erik ten Hag een vaste plaats voor hem in petto heeft. Het is ook nog niet bekend of de Ajax-leiding opnieuw wil meewerken aan een tussentijds vertrek van de rechtsbenige aanvaller.

De onder meer door Celtic begeerde Lang staat op vier doelpunten en één assist in dertien wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Vorig jaar december baarde hij opzien met een hattrick in de uitwedstrijd tegen FC Twente (2-5). Korte tijd later maakte Lang op huurbasis de overstap richting de club uit Enschede. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen sloot hij weer aan bij Ajax.