Pak 50x je inzet als PSV zondag thuis wint van Sparta Rotterdam!

PSV heeft nog slechts een punt nodig om kampioen van Nederland te worden. Zondag moet dat in een uitverkocht Philips Stadion gebeuren tegen Sparta Rotterdam. Win vijftig keer je inzet bij winst van PSV op Sparta. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

PSV nam vorige week donderdag reeds een voorschot op de 25e landstitel in de clubhistorie. SC Heerenveen werd in het Abe Lenstra Stadion namelijk met maar liefst 0-8 verslagen. Er lijkt dan ook niets meer fout te kunnen gaan voor het elftal van trainer Peter Bosz, die zijn team dit seizoen slechts een keer zag verliezen in de Eredivisie.

Wint PSV van Sparta? Win vijftig keer je inzet bij winst van PSV op Sparta. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken! Deze UniBoost is te spelen voor nieuwe klanten van 24 jaar en ouder.

Sparta maakt een prima seizoen door onder leiding van trainer Jeroen Rijsdijk. Vorige week werd met 1-0 gewonnen van nummer zeventien FC Volendam, waardoor De Kasteelheren de achtste plaats bezetten in de Eredivisie. Sparta kan zelfs nog in de top zes eindigen, maar dan dient zondag wel te worden gewonnen van PSV.

Zie jij PSV winnen van Sparta? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

PSV - Sparta Rotterdam Winst PSV Gelijkspel Winst Sparta Rotterdam Stem PSV - Sparta Rotterdam Winst PSV 75% Gelijkspel 0% Winst Sparta Rotterdam 25% Totaal aantal stemmen: 8