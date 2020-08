‘Koeman gooit speelstijl Barcelona om met nieuwe rol voor De Jong’

Ronald Koeman gaat de speelstijl van Barcelona veranderen, zo weet Mundo Deportivo. De nieuwe trainer gaat volgens de krant een belangrijke omzetting doen op het middenveld, die te vergelijken is met de manier waarop het Nederlands elftal onder hem heeft gespeeld. Waar Barcelona al jarenlang speelt in een 4-3-3-formatie, wil Koeman overstappen op 4-2-3-1.

Waar Barcelona doorgaans speelde met een controlerende middenvelder, wil Koeman op het middenveld met de punt naar voren spelen. Met name Frenkie de Jong lijkt hiervan te gaan profiteren. De Oranje-international is bekend met dit systeem, daar hij op vergelijkbare wijze speelde bij Ajax en het Nederlands elftal. Volgens verslaggever Fernando Polo wil Koeman bij Barcelona De Jong een leidende rol gaan geven.

Ronald Koeman: 'Er is genoeg kwaliteit voor prijzen'

“In lijn wat Koeman met hem heeft gedaan bij de Nederlandse ploeg, waar de voormalig Ajax-speler speelt als een roterende middenvelder en zich laat uitzakken om de bal op te halen bij de centrale verdedigers”, zo klinkt het. “Bij Oranje heeft Koeman hem samen op het middenveld laten spelen met Marten de Roon en Georginio Wijnaldum. Bij Barcelona kunnen Sergio Busquets en Miralem Pjanic de ondersteunende rol invullen.”

Polo benadrukt dat met name de opbouw vanuit de achterhoede een belangrijk punt van aandacht wordt voor Koeman, met name wanneer de tegenstander hoog druk zet. “De nachtmerrie die werd ervaren tegen Bayern München, met veel foute passes waardoor de Duitsers in de kaart werden gespeeld, legde de zwakte van Barcelona bloot, terwijl Barça daarin juist uitblonk in zijn beste jaren.”