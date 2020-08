FOX Sports: Arsène Wenger biedt zichzelf aan bij Oranje

Nu de kans levensgroot is dat Ronald Koeman naar Barcelona vertrekt, komen de speculaties over zijn opvolging bij Oranje op gang. Volgens Jan Joost van Gangelen van FOX Sports heeft Arsène Wenger, momenteel in dienst van de FIFA, zichzelf gemeld als kandidaat voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal. Arnold Bruggink en Ronald de Boer zien de mogelijke aanstelling van Wenger desgevraagd erg zitten.

Wenger vervult bij de FIFA een soortgelijke rol als Marco van Basten eerder had, maar is volgens Van Gangelen niet blij met zijn beperkte invloed. Nu zou de voormalig manager van Arsenal openstaan voor Oranje. "Dat zou ik wel cool vinden, eigenlijk", reageert Bruggink in de studio van FOX Sports, waar hij samen met De Boer de analyse verricht voor de halve finale van de Europa League tussen Internazionale en Shakhtar Donetsk. De Boer reageert daarop: "Dat is natuurlijk een toptrainer, die kun je daar wel neerzetten. Maar ik heb natuurlijk liever dat mijn broer Frank het gaat doen en mij meeneemt", knipoogt hij.

Ronald de Boer wordt gevraagd of Frank oren zou hebben naar het bondscoachschap bij Oranje. "Dat zou hij denk ik wel leuk vinden, ja", zegt de analist. "Hij heeft natuurlijk al een heel mooie periode meegemaakt bij het Nederlands elftal, als assistent onder Bert van Marwijk, samen met Phillip Cocu. Ik zat te denken: het zou een goede combi zijn, samen met Phillip. Of dat kan, als twee kapiteins op één schip? Nou ja, het zijn hele goede maatjes. Maar dat zat ik net gewoon even te bedenken, daar heb ik Frank nog niet over gesproken. Ik laat hem vandaag bewust met rust."

Van Gangelen vraagt aan De Boer of het mogelijk zou kunnen zijn dat hij aan de slag gaat als assistent van zijn broer. "Ik denk het niet. Ik denk dat de KNVB dat niet accepteert. Ik heb geen papieren", aldus De Boer, die de functie wél ziet zitten. "Maar je kan natuurlijk alles een omschrijving geven. Ik heb altijd gezegd: het lijkt me een mooie uitdaging om samen met Frank een keer een team te leiden. Maar of dat het Nederlands elftal is?"

Bruggink gaat ook in op de naam van Peter Bosz. "Hij wordt natuurlijk veel genoemd", weet de oud-PSV'er. "Maar ten eerste heeft hij net zijn contract verlengd bij Bayer Leverkusen, daar verdient hij veel meer dan de KNVB zou kunnen betalen. En de KNVB zou een afkoopsom moeten betalen, waarvoor ze op dit moment volgens mij niet de middelen voor hebben." Volgens Van Gangelen verdient Bosz bij Leverkusen 3,5 miljoen euro per jaar, terwijl Koeman bij Oranje rond het miljoen per jaar opstrijkt.

Ook Louis van Gaal, die Oranje leidde op het WK 2014, wordt genoemd. "Ik weet niet of Van Gaal daar überhaupt zin in heeft", zegt De Boer. Bruggink vult daarop aan: "Ik ben niet zo van de tussenpauzen, anders kun je Dick Advocaat ook vragen of ie het leuk vindt. Ik denk dat ze naar een andere oplossing gaan. Dwight Lodeweges (de huidige assistent van Koeman, red.) schijnt een uitstekende trainer te zijn."