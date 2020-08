Koeman neemt Alfred Schreuder mee naar Barcelona

Barcelona hoopt vanavond de onderhandelingen met Ronald Koeman af te ronden, zo melden diverse media. Een delegatie van de topclub is afgereisd naar Nederland om de deal met de KNVB te beklinken. Koeman neemt volgens Voetbal International de clubloze Alfred Schreuder mee als assistent naar het Camp Nou.

De 47-jarige Schreuder vertrok in juni als trainer bij TSG Hoffenheim, de club waar hij eerder de rechterhand van Julian Nagelsmann en Huub Stevens was. Het hoofdtrainerschap bij de Duitse club bleek geen onverdeeld succes en een verschil in visie zorgde deze zomer voor een breuk. Eerder was Schreuder ook als assistent actief bij Ajax onder Erik ten Hag.

Schreuder werd in zijn tijd bij Ajax, van januari 2018 tot juni 2019, geprezen om zijn kennis van het spelletje en zijn inbreng naast Ten Hag. Afgelopen zomer kreeg de coach de kans om op eigen benen te staan door bij zijn geliefde Hoffenheim aan de slag te gaan. Na zijn overstap kwamen er berichten naar buiten dat Schreuder bij zowel Ajax als in zijn tijd als hoofdtrainer bij FC Twente zou hebben gelekt naar de media. Schreuder heeft deze verhalen ontkend.

De kans is groot dat Koeman deze week nog wordt gepresenteerd bij Barcelona. Quique Sétien is inmiddels ontslagen bij Barcelona, waardoor de weg vrij is voor Koeman en consorten. Volgens het Algemeen Dagblad en De Telegraaf heeft de coronatijd Koeman doen beseffen dat hij nu meteen zijn energie kwijt wil en niet wil wachten op de duels met Oranje. Bovendien is het onzeker of het EK volgend jaar wel doorgaat vanwege het coronavirus.