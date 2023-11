De Franse Ajax-flop die slechts 6 duels speelde voor de Amsterdammers

Vrijdag, 24 november 2023 om 14:30

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers. In deze rubriek wordt er wekelijks een speler uitgelicht. Deze keer aandacht voor de carrière van de Franse Ajax-flop Yaya Sanogo.

De nummer zes in de strijd om de Golden Boy-award en de wereldkampioen onder 20 van 2013, dat is de inmiddels dertigjarige Sanogo. De spits breekt in 2010 op zeventienjarige leeftijd door bij zijn jeugdclub AJ Auxerre. Aan het einde van het seizoen 2009/10 mag hij in de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon drie minuten voor tijd invallen. Velen verwachten veel van de lange Fransman, die in de voorbereiding van het daaropvolgende seizoen zijn eerste grote tegenslag van zijn carrière moet verwerken.

In de voorbereiding van het seizoen 2010/11 breekt Sanogo zijn scheenbeen waardoor hij de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Blessures zijn de rode draad in de loopbaan van de in Ivoorkust geboren Fransman. In drie seizoenen tijd speelt Sanogo slechts 24 wedstrijden voor Auxerre waarin hij elf doelpunten weet te maken. Tien van die elf doelpunten maakt Sanogo in zijn laatste seizoen in dienst van de Franse club, dat destijds is afgezakt naar de Ligue 2. Daarmee heeft de spits zich in de kijker gespeeld van verschillende clubs, voornamelijk gezien het feit dat hij in de zomer van 2013 transfervrij is.

Niemand minder dan het grote Arsenal ziet het zitten in de jongeling en de Noord-Londenaren nemen de gok om hem transfervrij over te nemen. Voornamelijk de blessuregevoeligheid van Sanogo zorgen ervoor dat het lang geen zekerheid is dat de spits het vertrouwen terug gaat betalen. Aan Sanogo’s kwaliteiten wordt niet getwijfeld. "Sanogo heeft alles om een geweldige spits te worden. Hij is sterk, technisch vaardig en atletisch. Hij kan tegelijkertijd fungeren als aanspeelpunt en afmaker’’, zegt Arsène Wenger in 2013. ‘’Maar alles valt of staat met zijn fitheid. Hij moet blessurevrij blijven.’’

Sanogo na een doelpunt in de Champions League tegen Borussia Dortmund

Dit lukt de spits niet. Een maand na zijn komst raakt de spits alweer geblesseerd waarna hij een half jaar lang wordt geteisterd door een slepende rugblessure. In anderhalf jaar tijd speelt Sanogo twintig wedstrijden voor the Gunners. Het hoogtepunt in deze periode is de vriendschappelijke wedstrijd tegen Benfica in de voorbereiding van het seizoen 2014/15 waarin de spits vier keer trefzeker is. In de tweede helft van dat seizoen is de eerste verhuurperiode van Sanogo een feit. Arsenal stalt hem een half jaar bij Crystal Palace, waar hij in tien competitieduels geen enkele keer tot scoren komt.

Desondanks ziet Ajax in de zomer van 2015 in Sanogo de gewenste versterking voor de spitspositie. De Amsterdammers worden het met Arsenal eens over een verhuurperiode van één seizoen. Zijn tijd in Amsterdam wordt een deceptie. De huurovereenkomst wordt vroegtijdig beëindigd, na zes wedstrijden in de eerste seizoenshelft keert Sanogo terug naar Engeland. In Amsterdam heeft de spits op dat moment al de bijnaam ‘Yaya Sanogoal’ toegediend gekregen.

Een balende Sanogo

In het restant van het seizoen 2015/16 stalt Arsenal de Fransman bij Charlton Athletic, waar hij een korte opleving kent, van één wedstrijd om precies te zijn. De spits maakt tegen Reading zijn eerste en enige officiële hattrick van zijn carrière. Dit zijn ook meteen zijn enige treffers in dienst van Charlton.

In het volgende seizoen raakt Sanogo wederom geblesseerd. Dit betekent dat hij zijn laatste wedstrijd in de hoofdmacht al heeft gespeeld. De destijds 24-jarige spits speelt in het gehele seizoen slechts een handvol wedstrijden voor het beloftenelftal van . Het contract van Sanogo wordt dan ook niet verlengd en de Fransman is voor de tweede keer in zijn carrière transfervrij over te nemen.

Sanogo keert terug naar zijn vaderland, waar hij gaat spelen voor FC Toulouse. Dit dienstverband duurt drie seizoenen. In deze periode speelt het voormalig toptalent meer wedstrijden dan ooit tevoren. In de periode tussen 2017 en 2020 komt Sanogo verdeeld over alle competities 72 keer in actie voor de Franse club waar Oranje-international Thijs Dallinga op dit moment speelt. In deze duels maakt de Fransman 16 doelpunten waarna besloten wordt om zijn contract niet te verlengen.

Sanogo na een doelpunt voor Toulouse

Sanogo komt op dat moment op 27-jarige leeftijd zonder club te zitten, totdat Huddersfield Town de spits een contract voor een half jaar aanbiedt. Bij dit halve jaar blijft het ook, Sanogo komt in negen wedstrijden niet tot scoren waardoor een langer dienstverband er niet inzit. Het laatste avontuur dat de nummer zes van de Golden Boy-award in 2023 is aangegaan is in Armenië, waar hij nu bijna een jaar actief is voor FC Urartu Erewan, dat afgelopen seizoen landskampioen werd en de beker won. Dit seizoen heeft Sanogo tot op heden dertien wedstrijden gespeeld, waaronder een duel in de eerste voorronde van de Champions League tegen AZ-tegenstander Zrinjski Mostar dat over twee wedstrijden te sterk bleek.

‘Yaya Sanogoal’ heeft zijn potentie nooit waar kunnen maken. Op internet duiken nog steeds af en toe filmpjes op met kolderieke beelden van de lange spits die ietwat slungelig oogt. In Nederland zal men hem dan ook voor altijd herinneren als ‘die ene’ Ajax-flop.