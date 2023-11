ArsÃ¨ne Wenger zorgt mogelijk voor ingrijpende wijziging in mondiale topvoetbal

Arsène Wenger zorgt mogelijk voor ingrijpende wijziging in mondiale topvoetbal

Zondag, 19 november 2023 om 13:59 • Tom Rofekamp

De buitenspelregel gaat mogelijk op de schop. Volgens diverse Britse media buigt de International Football Assocation Board (IFAB) zich over een voorstel van Arsène Wenger, die wil dat de regel eenvoudiger van karakter wordt. Doel van de aanpassing is dat het spel versneld wordt.

Wenger, tegenwoordig Chief of Global Football Development bij de FIFA, droeg de aanpassing verleden zomer aan tegenover de IFAB. Nu meldt onder meer The Economic Times dat deze serieus overwogen wordt door de organisatie.

De aanpassing houdt in dat spelers op het moment van passen pas buitenspel staan als het volledige lichaam voorbij de voorlaatste tegenstander is. Volgens het huidige reglement staat een speler dat al als het slechts een lichaamsdeel betreft in plaats van het volledige lichaam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De IFAB zou de wijziging per volgend seizoen willen invoeren. Doel is om de buitenspelregel begrijpelijker en minder controversieel te maken.

Wenger: game changer?

Het buitenspelplan is niet het enige dat in Wengers brein borrelt. De iconische Arsenal-trainer wil bijvoorbeeld ook inworpen vervangen door een zogeheten kick-in, waarbij de bal met de voet het veld in getrapt wordt.

Over dit plan is wel gedebatteerd door de IFAB, maar zonder gevolgen. Wenger noemde ingooien destijds 'een van de grootste tijdsverspillingen van het moment'.

Wenger wil wedstrijden ook graag reduceren tot zestig minuten speeltijd, alsook een WK om de twee jaar organiseren in plaats van vier. Laatstgenoemde ideeën werden nog niet plenair besproken door de IFAB.