Luuk de Jong dompelt Manchester United in rouw met winnende goal

Sevilla heeft zich dankzij Luuk de Jong voor de finale van de Europa League geplaatst. Het team van Julen Lopetegui was zondagavond mede dankzij de Nederlander, die na nog geen uur spelen als invaller in het veld kwam, met 2-1 te sterk voor Manchester United, dat dankzij strafschop nummer 22 van het seizoen al eerste tot scoren was gekomen. Sevilla poetste de achterstand echter al snel weg en zegevierde uiteindelijk dankzij de goal van De Jong én gepruts van Manchester United in de defensie. De Spanjaarden spelen vrijdag in de finale tegen Internazionale of Shakhtar Donetsk.

In een onderhoudende eerste helft hielden Sevilla en Manchester United elkaar in evenwicht. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer startte sterk aan de halve finale en stond na minder dan tien minuten op de klok al op voorsprong. Na een heerlijke sleepbeweging van Anthony Martial stuitte Marcus Rashford op enkele meters van het doel weliswaar op Yassine Bounou, maar hij ging tegen de grond door een veel te late tackle van Diego Carlos. Felyx Brych wees onmiddellijk naar de stip en het was uiteraard Bruno Fernandes die alweer de 22e strafschop voor Manchester United dit seizoen hoog en hard verzilverde: 0-1.

Sevilla reageerde echter goed op de achterstand en nivelleerde dik een kwartier later reeds de tussenstand: na een lage pass van Sergio Reguilón vanaf links werkte Suso de bal in de rechterhoek: 1-1. Lopetegui was blij met het antwoord van Sevilla, maar zag ook lijdzaam toe hoe zijn team verdedigend veel ruimte weggaf als men de aanval opzocht. United bleef tegelijkertijd gevaar op de counter en dat zorgde zo nu en dan voor enkele gevaarlijke situaties op de Spaanse helft, al kwam het scorebord voor rust niet meer in beweging.

In de eerste tien minuten van de tweede helft was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Bounou, die Sevilla keer op keer op de been hield. Tot driemaal toe had Martial de 1-2 op zijn schoen, maar telkenmale kwam hij niet voorbij de Marokkaanse sluitpost. Tussendoor voorkwam de defensie van Sevilla met gevaar voor eigen leven dat schoten van Rashford en Bruno Fernandes wél in de 1-2 resulteerden. Lopetegui koos er na het slappe begin van zijn team voor om zijn eerste wissels door te voeren en haalde Lucas Ocampos en Youssef En-Nesyri naar de kant, ten faveure van Munir El Haddadi en De Jong.

Het tempo van de wedstrijd daalde naarmate de minuten wegtikten. Manchester United probeerde hoog druk te zetten, terwijl Sevilla de bal goed rondspeelde om de Engelsen dwars te zitten. Een kwartier voor tijd bekeek de VAR of er sprake was van een handsbal van Bruno Fernandes na een vrije trap van Joan Jordán, maar tot opluchting van Manchester United ging de bal niet op de stip. Luttele minuten later groeide De Jong uit tot matchwinner. Na een voorzet van Jesús Navas vanaf rechts ontsnapte de Nederlander aan de aandacht van zowel Victor Lindelöf als Aaron Wan-Bissaka en kon hij bal simpel van dichtbij achter David de Gea werken: 2-1. Daar had Manchester United uiteindelijk niet meer van terug, ondanks zes minuten extra tijd. In de slotfase maakte Nemanja Gudelj nog zijn opwachting als vervanger van Jordán.