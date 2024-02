‘Barcelona wil keepersgilde uitbreiden met transfervrije David de Gea’

FC Barcelona bekijkt de mogelijkheid om zich te versterken met David de Gea, zo meldt onder meer Mundo Deportivo. De 33-jarige doelman is sinds afgelopen zomer transfervrij en wordt gezien als goedkope optie om het keepersgilde op sterkte te houden.

In juli vorig jaar maakte De Gea bekend na twaalf jaar te zullen vertrekken bij Manchester United. De Spaanse goalie beschikte over een aflopend contract en liep om die reden gratis de deur uit op Old Trafford.

De Gea en United waren voortdurend in gesprek over een verlenging van het contract, maar een akkoord werd niet bereikt. Waar United in de persoon van André Onana een nieuwe doelman vond, wacht De Gea nog altijd op een nieuwe club.

De 45-voudig Spaans international wekte interesse van clubs uit Engeland en Saudi-Arabië en heeft er nu ook een optie bij in zijn geboorteland. Verschillende media suggereren dat Barcelona een goede kans maakt op de handtekening van De Gea.

De Gea, die dus clubloos is, geldt als kostenefficiënte oplossing voor Barcelona. De Catalanen zitten krap bij kas en kunnen op die manier toch de nodige ervaring aan de selectie toevoegen. Het is niet bekend wat De Gea opstrijkt aan salaris.

Mocht de deal beklonken worden, dan gaat De Gea als back-up gelden van eerste keus Marc-André Ter Stegen. Iñaki Peña, die dit seizoen door een blessure bij zijn Duitse collega al zeventien keer in actie kwam voor Barcelona, geldt op dit moment als tweede keus.

De Gea is een geboren Madrileen en begon zijn loopbaan bij Atlético Madrid, dat in de zomer van 2011 zo'n 25 miljoen euro ving voor zijn diensten van Manchester United.

Bij the Mancunians beleefde De Gea grote successen als opvolger van Edwin van der Sar. Hij won onder meer de landstitel, de Europa League en de FA Cup. Twaalf seizoenen lang was hij de eerste keus onder de lat.

