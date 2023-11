De Gea lijkt weer aan de slag te gaan: ‘Doelman voert positieve gesprekken’

Vrijdag, 10 november 2023 om 10:10 • Wessel Antes

David de Gea voert positieve gesprekken met Real Betis over een terugkeer in LaLiga, zo melden diverse Spaanse media. De 33-jarige doelman, die na afloop van zijn contract bij Manchester United nog altijd zonder club zit, kan tot het einde van dit seizoen tekenen in Estadio Benito Villamarín. Daardoor zou De Gea na 12,5 jaar terugkeren op het hoogste niveau in zijn geboorteland.

Betis hoopt met De Gea eenzelfde traject aan te gaan als met Isco, die hij kent van het Spaanse elftal. De routinier tekende afgelopen zomer tot medio 2024 bij de groenwitte club uit Sevilla, waarbij voor beide partijen een langer verblijf tot de mogelijkheden behoort.

Ook met De Gea wil Betis aankijken of de samenwerking bevalt, waarna een langer dienstverband in de lijn der verwachting zit. Volgens onder meer het lokale Estadio Deportivo zijn de eerste gesprekken tussen de sluitpost en de clubleiding van Betis positief. De Gea wil graag weer aan de bak, aangezien hij al vijf maanden zonder club zit.

Bij Betis kan De Gea, 45-voudig international van la Roja, na een lange periode terugkeren in zijn thuisland. Tussen 2009 en 2011 stond de keeper onder de lat bij Atlético Madrid. In totaal keepte De Gea 84 officiële duels voor de Spaanse grootmacht, waarin hij zijn doel 23 keer wist schoon te houden.

Vervolgens vielen zijn prestaties op in het buitenland. United betaalde in de zomer van 2011 zo’n 25 miljoen euro om De Gea los te weken bij Atlético. Uiteindelijk keepte de doelman maar liefst twaalf seizoenen in dienst van de Engelse grootmacht. Een emotioneel dienstverband met vele pieken en dalen.

Pijnlijk afscheid

De Gea’s teller eindigde afgelopen zomer op 545 duels in dienst van United, waarin hij 190 keer de nul hield. Als Red Devil wist De Gea beslag te leggen op de Premier League (1x), Europa League (1x), FA Cup (1x), League Cup (2x) en de Engelse Supercup (3x). Via social media liet De Gea meermaals blijken gekrenkt te zijn door zijn vertrek uit Manchester.

De Gea wil zich nog één keer bewijzen en lijkt dat dus te gaan doen in Spanje. Een gebrek aan vertrouwen van manager Erik ten Hag speelde een grote rol in het besluit van de goalie om United te verlaten. De Gea had wel kunnen blijven op Old Trafford, maar moest dan akkoord gaan met een verbintenis tegen lagere voorwaarden.