Naast Onana nog een voormalig Ajacied onder vuur na CL-avond: ‘Grote dissonant’

Donderdag, 30 november 2023 om 10:36 • Wessel Antes • Laatste update: 10:45

André Onana komt er niet goed vanaf in de Engelse media. De 27-jarige doelman van Manchester United wordt gezien als hoofdverantwoordelijke voor het gelijkspel van the Red Devils met Galatasaray (3-3). Daarnaast concludeert de Engelse pers dat het elftal van manager Erik ten Hag dit seizoen überhaupt veel tegengoals krijgt. Een dramatische statistiek bevestigt dat oordeel.

United kreeg in de eerste 20 wedstrijden van dit seizoen liefst 33 doelpunten tegen. In de laatste zestig seizoenen werden nog nooit zoveel doelpunten geïncasseerd na dit aantal duels. Enkel in het seizoen 1962/63 stond United er na 20 wedstrijden nog slechter voor qua tegendoelpunten: liefst 43.

The Manchester Evening News geeft Onana een 2 voor zijn optreden tegen Galatasaray. “Keepte aarzelend totdat zijn voormalig teamgenoot Hakim Ziyech hem het nakijken gaf en sloeg vervolgens een flater bij zijn tweede doelpunt.” De regionale krant stelt dat Onana ook bij het derde doelpunt van Muhammed Kerem Aktürkoglu te makkelijk geklopt werd.

De BBC speculeert zelfs over een terugkeer van David de Gea, die nog altijd transfervrij is. “We zouden overdrijven door te zeggen dat er veel tranen gelaten werden bij het afscheid van David de Gea afgelopen zomer na twaalf jaar bij Manchester United, maar er zal toch met wat hoop gedacht worden aan de doelman die nog zonder club zit.”

Davy Klaassen

In Italië moet voormalig Ajacied Davy Klaassen het ontgelden na het gelijkspel van Internazionale op bezoek bij Benfica (3-3). De in Hilversum geboren middenvelder mocht woensdag in de basis starten bij de Italiaanse grootmacht, dat een 3-0 achterstand wist om te buigen in Lissabon. Klaassen werd na 66 minuten gewisseld toen het 3-2 stond, waarna Alexis Sánchez met een benutte penalty de eindstand op het scorebord zette.

Het commentaar op Klaassen in de Italiaanse media is niet mild. “Hij was de grote dissonant. Uit vorm, uit de wedstrijd en misschien zelfs wel uit zijn rol. Hij heeft niet de handelingssnelheid voor een middenvelder”, concludeert Corriere della Sera, dat de 41-voudig international van Oranje een 4,5 geeft. Eurosport, Sky Italia en Calcio Mercato houden het op een 5.

Ook Virgillio Sport beoordeelt Klaassen met een 5. “Inzaghi gaf hem het vertrouwen, maar dat betaalde hij niet uit. Hij wordt bijna nooit gevaarlijk met ingevingen. Vanavond zagen we een kleine Klaassen.” Klaassen speelde tot dusver slechts 140 minuten voor i Nerazzurri, verdeeld over 6 optredens.