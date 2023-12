De Gea maakt mogelijk ‘shock move’: ‘Spanjaard kan terugkeren in Premier League’

Maandag, 4 december 2023 om 13:13 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:58

Newcastle United overweegt David de Gea terug te halen naar de Premier League als de blessure van Nick Pope ernstig is, zo meldt de Daily Mail, dat de mogelijke transfer bestempeld als shock move. De 33-jarige Spaanse sluitpost zit al maanden zonder club nadat zijn contract bij Manchester United niet werd verlengd.

Pope, vaste waarde onder de lat bij the Magpies, raakte dit weekend ogenschijnlijk zwaar geblesseerd aan zijn schouder in het thuisduel met United (1-0). De kans is groot dat de Engelsman een operatie moet ondergaan en er daarna ruim vier maanden uitligt, zo klinkt het.

De goalie had gedurende zijn periode bij Burnley ook al meermaals last van een soortgelijke schouderblessure. Pope lag er daardoor eerder al eens vijf maanden uit. Als het herstel van de international van Engeland weer zo veel tijd in beslag neemt, dan gaat Newcastle een vervanger halen en De Gea staat (hoog) op het verlanglijstje.

Mocht de ploeg van Eddie Howe voor De Gea gaan, dan moet de Spanjaard wel genoegen nemen met een lager salaris dan hij bij the Red Devils opstreek. De keeper kreeg in zijn laatste jaren op Old Trafford wekelijks ruim 450.000 euro bijgestort. Daar gaat Newcastle niet aan beginnen. Het is aannemelijk dat De Gea met dat vereiste akkoord gaat, daar hij sinds de zomer helemaal geen salaris meer krijgt, zo klinkt het.

De geruchten over de toekomst van De Gea blijven daardoor maar gaan sinds hij deze zomer afscheid nam van United. Begin november kwamen er nog berichten naar buiten dat de doelman ‘positieve’ gesprekken voerde met Real Betis over een terugkeer in LaLiga. Daar lijkt niks van te komen, daar het sindsdien stil is gebleven wat betreft de Spaanse club en De Gea.

Tussen 2009 en 2011 stond de keeper onder de lat bij Atlético Madrid. In totaal keepte De Gea 84 officiële duels voor de Spaanse grootmacht, waarin hij zijn doel 23 keer wist schoon te houden. Vervolgens vielen zijn prestaties op in het buitenland.

United betaalde in de zomer van 2011 zo’n 25 miljoen euro om De Gea los te weken bij Atlético. Uiteindelijk keepte de doelman maar liefst twaalf seizoenen in dienst van de Engelse grootmacht. Een emotioneel dienstverband met vele pieken en dalen.

De Gea’s teller eindigde afgelopen zomer op 545 duels in dienst van United, waarin hij 190 keer de nul hield. Als Red Devil wist De Gea beslag te leggen op de Premier League (1x), Europa League (1x), FA Cup (1x), League Cup (2x) en de Engelse Super Cup (3x). Via social media liet De Gea meermaals blijken gekrenkt te zijn door zijn vertrek uit Manchester.