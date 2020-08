Olympique Lyon zorgt voor enorme stunt tegen Manchester City

Olympique Lyon heeft zaterdagavond in het Estádio José Alvalade in Lissabon voor een daverende verrassing gezorgd in de Champions League. De ploeg van trainer Rudi Garcia counterde Manchester City met 1-3 weg en staat daardoor in de halve finale tegenover Bayern München. Zo slaagt manager Josep Guardiola er ook in zijn vierde seizoen niet in om met Manchester City de felbegeerde Champions League te winnen.

Guardiola benaderde het duel met Lyon voorafgaand als een tactisch steekspel. De manager van City opteerde voor een soort 5-2-3-systeem, waarin spelmaker Kevin De Bruyne verrassend genoeg met name rechts voorin te vinden was. De Franse opponent wijzigde juist niets ten opzichte van de succeswedstrijd bij Juventus, waardoor Memphis Depay opnieuw met Karl Toko Ekambi het spitsenduo vormde.

Al in de derde minuut dook Raheem Sterling uiterst gevaarlijk op achter de defensie van Lyon. De Engelsman probeerde aanvalspartner Gabriel Jesus in stelling te brengen, maar op het laatste moment bracht Marçal redding voor de Fransen. In het vervolg van de eerste helft had City weliswaar voornamelijk de bal, dreigend werden de Britten nauwelijks. Lyon gokte op de counter en dat leverde in de 24ste minuut een verrassend doelpunt op.

Toko Ekambi werd door een prachtige lange bal van Marçal ogenschijnlijk gelanceerd richting City-doelman Ederson Moraes. Eric García greep met een prachtige sliding in, maar kon niet voorkomen dat de bal bij Maxwel Cornet kwam. De linkshalf van Lyon passeerde de ver uitgekomen Ederson vervolgens schitterend met een gekruld schot: 0-1. Het duurde daarna tot aan de blessuretijd van de eerste helft totdat City weer eens gevaar stichtte: Sterling werd fantastisch in stelling gebracht door een pass met buitenkant voet van De Bruyne, maar de aanvaller schoot op doelman Anthony Lopes.

Ook in de tweede helft had City grote moeite zich een weg door de stevige defensie van Lyon te banen. De Bruyne probeerde het met twee vrije trappen, die respectievelijk op Lopes en ver over gingen. In de 69ste was het bij de eerste échte kans voor the Citizens direct raak. De diepgegane Sterling kapte op de achterlijn Jason Denayer uit en vond vervolgens De Bruyne, die de bal met de binnenkant van de voet artistiek binnen plaatste: 1-1.

City was daarmee helemaal terug in de wedstrijd, maar dat bleek van korte duur. Tien minuten dacht Houssem Aouar aanvaller Ekambi met een steekbal weg te sturen. Ekambi stond echter in buitenspelpositie en liet de pass bewust lopen, waarna invaller Moussa Dembélé het karwei oog in oog met Ederson afmaakte: 1-2. Sterling miste kort daarna een enorme kans, door voor open doel over te schieten. Aan de andere kant maakte Lyon het af. Een schot van Aouar werd door Ederson slecht verwerkt, waardoor Dembélé van dichtbij de 1-3 in kon tikken.