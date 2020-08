‘AS Roma hanteert relatief lage vraagprijs voor gewilde Justin Kluivert’

AS Roma is bereid om deze zomer afscheid te nemen van Justin Kluivert en Cengiz Ünder, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. De Italiaanse sportkrant schrijft dat er veel belangstelling vanuit de Premier League is voor 21-jarige Nederlandse aanvaller. De Romeinen zouden met een vraagprijs van minimaal twintig miljoen euro een relatief laag prijskaartje aan Kluivert hebben gehangen.

Kluivert maakte in de zomer van 2018 voor een bedrag van zeventien miljoen euro de overstap van Ajax naar AS Roma. Voorlopig speelde de tweevoudig Oranje-international 66 wedstrijden in het shirt van de Romeinen, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 10 assists. La Gazzetta dello Sport schrijft dat zowel Kluivert als Ünder een wisselvallig seizoen achter de rug heeft, met een goede start en een teleurstellend einde. Om die reden zou AS Roma nu bereid zijn om hen te verkopen, ook om zo ruimte in het budget te maken voor versterkingen.

Kluivert: ‘Raar dat ze na mijn transfer opeens niet meer in mij geloofden’

Voetbalzone sprak onlangs uitgebreid met Justin Kluivert over de afgelopen twee jaar in dienst van AS Roma. Lees artikel

Voor het nog tot medio 2023 lopende contract van Kluivert zou AS Roma minimaal twintig miljoen euro verlangen, waarmee er maar minimaal winst gemaakt zou worden op de naar Ajax overgemaakte transfersom in 2018. De Amsterdammers zouden namelijk ook nog een doorverkooppercentage van zo’n tien procent hebben, al lijkt er met de huidige vraagprijs geen groot bedrag in het verschiet te liggen. Er zou veel belangstelling vanuit de Premier League zijn, alleen wil Kluivert alleen een transfer maken als hij bij zijn nieuwe club zeker is van een basisplaats. De laatste tijd werd de naam van Kluivert voornamelijk gelinkt aan een overstap naar Arsenal.

Voor Ünder geldt Napoli als de belangrijkste gegadigde, alleen willen i Partenopei een speler de omgekeerde weg laten bewandelen en dat ziet AS Roma op dit moment niet zitten. De Romeinen weten zich gesterkt door het feit dat ‘half Europa’ gecharmeerd is van de 23-jarige Turkse buitenspeler. Om die reden verlangt AS Roma met een vraagprijs van dertig miljoen euro meer voor Ünder dan voor Kluivert. Ünder werd in de zomer van 2017 voor een kleine vijftien miljoen euro overgenomen van Istanbul Basaksehir.