Eerste oproep sinds 2019? ‘Uit beeld bij grote publiek, maar gebeurt altijd wat’

Maarten Wijffels zinspeelt voorzichtig op een terugkeer van Justin Kluivert in het Nederlands elftal. De verslaggever zet in het Algemeen Dagblad uiteen dat veel creatieve spelers op dit moment in de lappenmand zitten met pijntjes, wat mogelijk kansen biedt voor Kluivert.

Van de spelers uit de voorselectie zijn Frenkie de Jong en Joey Veerman op dit moment niet fit genoeg om te spelen. Daar komt bij dat ook Calvin Stengs en Noa Lang geblesseerd zijn. Het roept de vraag op wie voor creativiteit moet gaan zorgen bij Oranje.

"Misschien Justin Kluivert, voor het grote publiek uit beeld, maar als-ie meedoet bij Bournemouth gebeurt er altijd wat", denkt Wijffels hardop. "Crysencio Summerville van Leeds United? Hmm, dan kom je al op het tweede niveau in Engeland terecht. Ruben van Bommel van AZ? Eerst Jong Oranje."

Kluivert is bezig aan een goed seizoen bij Bournemouth en wist in 25 officiële wedstrijden zes keer het net te vinden. Eén keer was hij aangever. Kluivert heeft vaak een zwervende rol achter diepste spits Dominic Solanke.

Kluivert debuteerde in maart 2018 in het Nederlands elftal in de met 3-0 gewonnen oefeninterland tegen Portugal. De aanvaller kwam destijds een kwartier voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Memphis Depay.

Later dat jaar mocht hij ook kort invallen in een oefeninterland tegen Peru. Het jaar dat daarop volgde kwam Kluivert enkel uit voor Jong Oranje.

In het najaar van 2019 werd Kluivert meest recent bij Oranje gehaald. Bondscoach Ronald Koeman riep hem op voor de EK-kwalificatieduels met Estland en Duitsland, maar gunde hem geen speeltijd.

