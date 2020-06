Kluivert: ‘Ik geloof zeker dat ik zo goed kan worden als mijn vader’

In navolging van Duitsland, Spanje en Engeland gaat ook de Serie A zaterdag weer van start. Justin Kluivert moet met AS Roma nog vier dagen langer geduld hebben en staat te trappelen om de draad weer op te pakken. De Nederlander is bezig aan een prima seizoen en is erop gebrand zijn ploeg naar de Champions League te schieten. In een exclusief interview met Voetbalzone kijkt hij vooruit op het restant van de competitie, terwijl hij zich ook uitlaat over een serieus probleem in de Serie A en de rest van de wereld. “Racisme hoort niet thuis in deze tijd.”

Door Thijs Verhaar

In de laatste twee wedstrijden voor de stillegging van de competities was Kluivert van doorslaggevende waarde voor zijn ploeg. Hij maakte een cruciale goal tegen AA Gent, waarmee de achtste finale van de Europa League werd bereikt en ook zijn competitietreffer tegen Cagliari bleek goud waard bij de 4-3 zege. De aanvaller is bovendien ook volwassener geworden in zijn spel en wordt genoemd bij grote clubs als Juventus en Arsenal. Zijn trainer Paulo Fonseca wil hem echter absoluut niet kwijt en liet zich deze week in de Italiaanse pers ontvallen dat hij in Kluivert een steunpilaar voor de toekomst ziet. “Zijn vader was een geweldige speler en Justin heeft het in zich om net zo goed te worden”, liet de Portugese keuzeheer zich ontvallen bij Corriere dello Sport.

Dat lijkt me heel fijn om te horen. Voel je zelf ook dat je op de juiste weg bent in Italië?

“Natuurlijk ben ik heel blij met de woorden van mijn trainer. We hebben een heel goede relatie. Hij is een goede, ervaren trainer en voor mij is het ook fijn dat hij goed Engels spreekt. Ik speel bijna alles onder hem en ben blij met mijn rol in het elftal. Bij Ajax speelde ik echt langs de lijn, terwijl ik hier wat meer naar binnen sta als een ‘tien’ of hangende linksbuiten.”

Is dat ook de reden waarom je nu vaker betrokken bent bij doelpunten?

“Dat denk ik wel. Ik sta niet meer zo vaak een op een als vroeger, maar heb wel de mogelijkheid om mijn eigen weg te zoeken op het veld. Ga ik buitenom of binnendoor? Ik heb meer vrijheid en ga daar steeds beter mee om. Ook helpt het me dat ik de competitie nu beter ken en me simpelweg beter voel.”

Kluivert waagde in juli 2018 de sprong in het diepe en verruilde Ajax voor AS Roma, waar hij in zijn eerste jaar moeite had om aan te haken. De aankoop van 17,25 miljoen euro had duidelijk moeite om zijn draai te vinden en kwam ondanks een respectabel aantal van 35 wedstrijden in alle competities niet verder dan drie duels waarin hij van begin tot einde mocht blijven staan. “Mijn eerste seizoen was moeizaam omdat alles nieuw was. Ik kwam hier alleen als jonge jongen, woonde voor het eerst op mezelf, moest wennen aan een andere taal, andere medespelers, een ander systeem”, aldus de aanvaller. “Je moet overal aan wennen. Gelukkig gaat het nu al veel beter. Dat zie je terug aan de statistieken en ik zit ook gewoon beter in mijn vel. Als je je goed voelt, zie je dat terug op het veld. Dit is waar ik hard voor gewerkt heb, dus ik ben blij dat ik me meer kan laten zien en de competitie is nog lang niet klaar”, stelt Kluivert, die zich ten doel heeft gesteld dit seizoen de dubbele cijfers te halen.

Hij mag dan al twee jaar in Italië wonen, maar de Amsterdamse bluf is zeker niet verdwenen. Hij gelooft er heilig in dat zijn team zich gaat kwalificeren voor het miljardenbal, ook al staat Atalanta drie punten voor met een wedstrijd minder gespeeld. “Wij hebben als team de doelstelling uitgesproken om de Champions League te halen en dat is nog in zicht, dus daar gaan we voor en niets minder. Ook de Europa League komt er nog aan en daarin gaan we voor de winst. Ik spreek dan voor mezelf en ik denk ook voor het hele team. We geloven dat we het kunnen winnen en ik denk ook dat je er zo in moet staan.” Roma staat in de achtste finale en speelt daarin tegen Sevilla,. Het toernooi gaat verder in knock-outvorm waarin alle rondes over één wedstrijd gespeeld worden. “Het zijn dus allemaal finales en daar kijk ik wel naar uit”, aldus Kluivert, wiens vader ooit de CL-finale van 1995 besliste door Ajax langs AC Milan te punteren.

Je coach zegt dat je net zo goed kunt worden als hij. Geloof je daar zelf ook in?

“Daar geloof ik zeker in, maar ik weet ook dat het niet gemakkelijk zal worden. Hij scoorde enorm makkelijk en veel. Natuurlijk hoop ik ooit net zo’n legende te worden als mijn vader. In mijn huidige rol bij AS Roma ben ik veel betrokken bij het spel en maak ik meer goals, maar toch ben ik nog lang niet zo ver als hij.”

Justin Kluivert mocht in 2018 twee keer invallen bij het Nederlands elftal, maar daar bleef het vooralsnog bij. Wel is hij een vaste waarde bij Jong Oranje.

De suggestie dat hij net zijn vader Patrick in het verleden ook als spits uit de voeten zou kunnen noemt hij ‘interessant', maar met het oog op een toekomst in het Nederlands elftal lijkt Justin Kluivert zich beter te kunnen blijven focussen op de rol van vleugelaanvaller. Met spelers als Donyell Malen, Myron Boadu, Joshua Zirkzee en Bryan Brobbey komt er een lichting zeer talentvolle spitsen aan, terwijl er op de vleugels iets minder doorstroming is. Kluivert mocht in 2018 al even ruiken aan het nationale team, maar na twee korte invalbeurten viel hij terug tot bij Jong Oranje. “In mijn eerste jaar bij Roma was ik er ook gewoon niet klaar voor”, geeft de nu 21-jarige aanvaller toe. “Op basis van dit seizoen zou ik zeggen dat ik een kansje zou verdienen en hopelijk gaat het volgend jaar nog beter. Dan schat ik dat ik er wel bij kan zijn”, verwijst hij naar het uitgestelde EK. “Maar het begint allemaal bij mezelf. Ik moet mijn stinkende best doen en laten zien wat ik kan.”

Kluivert heeft het gevoel dat hij de laatste tijd constanter is geworden en noemt dat de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle carrière in de Europese top. Daarnaast is hij hard bezig om het ongelijk van zijn critici te bewijzen. “Veel mensen riepen meteen na mijn transfer dat ik het niet zou redden in Italië. Bij Ajax noemden ze mij nog het grote talent, de toekomst, dit en dat”, memoreert Kluivert, die door Goal in 2018 nog werd uitgeroepen tot grootste talent van de wereld. Hij leek een gouden toekomst voor zich te hebben bij Ajax, maar besloot de fans teleur te stellen met een vroege overstap naar het buitenland. Kluivert begrijpt het sentiment, maar is toch teleurgesteld in de felle reacties. “Ik vind het raar ze na een transfer opeens niet meer in mij geloven. Mijn vader heeft ook gezegd dat hij het beter vond dat ik nog even in Nederland zou blijven, maar hij steunt me wel. De mensen die dichtbij me staan zorgen voor positieve invloed en dat helpt me om het maximale uit mijn carrière te halen.”

Vormt het onbewust ook een soort extra motivatie om door te vechten?

“Ik heb vaak genoeg gezien dat mensen dachten dat ik niet meer zou spelen als er een nieuwe speler kwam, maar ik sta er nog steeds. Ik blijf gewoon mijn stinkende best doen en laat zien dat ze ernaast zaten. Ik red me prima in Italië en dit is pas het begin. Gelukkig krijg ik ook heel veel positieve reacties en de mensen om mij heen zijn heel belangrijk voor me. Dankzij hen kan ik alles eruit halen wat erin zit.”

Kluivert was dit seizoen al goed voor zeven goals en twee assists. Hij mikt op dubbele cijfers.

Ook de aanwezigheid van Henrikh Mkhitaryan heeft Kluivert geholpen in zijn ontwikkeling. De Armeniër wordt gehuurd van Arsenal en is mits fit van grote waarde. De 31-jarige aanvaller lag er twee keer langdurig uit met blessures, maar staat al wel op zes goals en drie assists in dertien competitieduels. “Bovendien draagt hij zijn ervaring over op het team en zeker ook aan mij”, prijst Kluivert. “Ik kijk op naar een speler die al zoveel heeft meegemaakt als hij. Hij heeft een mooie carrière gehad en veel grote clubs gezien. Daar kan ik zeker van leren. We praten sowieso veel omdat we ongeveer op dezelfde posities spelen en hij geeft mij af en toe tips of benadrukt wat ik juist wel goed doe. Daar luister ik naar omdat hij het allemaal heeft meegemaakt.” Kluivert is op de hoogte van de geruchten dat Arsenal en AS Roma een ruildeal overwegen, maar weigert in te gaan op speculaties. “Ik ben gewoon blij met zijn hulp en hoop dat hij en Chris Smalling ook na dit seizoen hier blijven. Het zijn topspelers voor ons.”

Roma hervat de competitie woensdag met een thuisduel tegen degradatiekandidaat Sampdoria en daarna volgen nog eens elf duels waarin I Giallorossi zullen proberen om te stijgen op de ranglijst. De top drie van Juventus, Lazio en Internazionale lijkt onbereikbaar, dus is het vizier gericht op nummer vier Atalanta. Kluivert is er zoals gezegd zeker van dat zijn team sterk genoeg is om de ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer te achterhalen, maar baalt dat het zonder de aanmoediging van de fanatieke aanhang zal moeten. De Italiaanse bond is niet van plan om publiek toe te laten voor er een vaccin tegen het coronavirus voorhanden is, dus zal er ook in de Serie A zonder supporters gevoetbald worden. “Het wordt wennen, maar het mag geen verschil maken”, vindt Kluivert. “De fans zorgen normaal wel voor een motivatieboost, dus die moeten we nu uit onszelf halen. We hebben de afgelopen tijd onderlinge wedstrijdjes gespeeld om ons klaar te stomen voor de hervatting van de competitie, dus we weten wat we kunnen verwachten.”

Een ander item wat ons naast corona de laatste tijd extra veel bezig houdt, is racisme. Jij speelt in de Serie A, waar dit helaas ook een serieus probleem is. Hoe kijk jij aan tegen de recente protesten?

“Racisme is het ergste wat er gaande is in de wereld. Het hoort niet thuis in dit tijdperk. Het moet over zijn, maar helaas is het nog niet zover. Als je ziet hoeveel mensen in opstand komen, is dat alleen maar mooi om te zien. Met zijn allen moeten we de wereld beter maken. Samen. Geen zwart of wit, maar met z’n alleen een. Daarom vind ik het mooi dat zoveel mensen er aandacht aan besteden. Racisme hoort hier niet meer thuis.”

Veel sporters hebben hun mening al geventileerd met een duidelijk statement. Mogen we de komende tijd van jou of van het hele team ook zoiets verwachten?

“We zijn er als team zeker bezig met dit probleem. We praten erover en hopen dat er ooit een moment komt waarop dit soort discussies niet meer nodig zijn. Of ik zelf een statement ga maken als ik scoor? We zullen zien. Dat moeten jullie maar in de gaten houden. Ik heb zelf niet meegemaakt dat ik racistisch bejegend ben, maar genoeg anderen wel en dat is gewoon niet okee. Voetbal moet staan voor plezier en is niet bedoeld om mensen belachelijk te maken.”