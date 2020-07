‘Besiktas kijkt rond bij Feyenoord in zoektocht naar opvolger Burak Yilmaz’

De kans is aanwezig dat Feyenoord Nicolai Jörgensen kwijtraakt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Volgens Feyenoord Transfermarkt is de Deense aanvaller namelijk in beeld bij Besiktas, dat Burak Yilmaz dreigt kwijt te raken aan Lille OSC. Jörgensen, met een contract tot medio 2022 in De Kuip, staat naar verluidt al een jaar op het wensenlijstje van de Besiktas-leiding.

Feyenoord wil met Jörgensen het nieuwe seizoen in, wat een eventuele transfer gecompliceerd maakt. Mocht Besiktas zaken willen doen met de Rotterdamse club, dan zal er een miljoenenbedrag op tafel moeten komen, zo benadrukt bovengenoemd medium. De Zwarte Adelaars staan er op financieel gebied echter niet heel erg florissant voor, waardoor het nog maar de vraag is of Jörgensen komend seizoen in de Süper Lig actief is.

Volgens het Turkse medium Hurriyet is trainer Sergen Yalcin gecharmeerd van de kwaliteiten van Jörgensen, waardoor er bij de Turkse topclub achter de schermen wordt gewerkt aan een eerste bod op de Feyenoord-spits. Naast Yilmaz lijkt ook Kevin-Prince Boateng Besiktas te verlaten. De routinier werd in de tweede helft van afgelopen seizoen gehuurd van Fiorentina, maar een langer verblijf in Turkije lijkt geen optie te zijn.

Het is niet de eerste keer dat Jörgensen in verband wordt gebracht met een transfer naar een buitenlandse competitie. Newcastle United wilde in de winterstop van het seizoen 2017/18 ver gaan voor de Deen. Feyenoord sloeg een bod van circa achttien miljoen euro echter af, waardoor de 29-jarige aanvaller een lucratieve transfer naar de Premier League in het water zag vallen.