Vd Vaart geeft advies aan Feyenoord: ‘Voor 25 miljoen moet je hem laten gaan’

Rafael van der Vaart heeft een duidelijk advies voor Feyenoord over een eventuele verkoop van Santiago Gimenez. De analist trekt zondag bij Studio Voetbal daarbij de opmerkelijke vergelijking met voormalig Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen.

Volgens Van der Vaart is er een grote kans dat Feyenoord deze zomer veel spelers kwijt gaat raken. Eerder ketste onder andere een transfer van Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig op het laatste moment af en maakte Mats Wieffer bekend dat hij contact had gehad met Atlético Madrid.

“Bij Gimenez heb ik eerder dit seizoen gezegd dat hij al mijn twijfels over hem heeft weggenomen, maar ik vond hem vandaag eigenlijk weer niet zo heel goed spelen”, steekt Van der Vaart van wal.

Vervolgens worden er wat gemiste kansen van Gimenez getoond in de wedstrijd tegen Heracles. “Als je echt zo verschrikkelijk goed bent, moeten deze ballen er allemaal in. Nu is het een beetje een Jørgensen-verhaal”, oordeelt Van der Vaart.

Daarmee doelt de analist op het topseizoen dat de Deense spits had in dienst van Feyenoord in het kampioensjaar van 2016/17, waarin hij topscorer van de Eredivisie werd met 21 doelpunten. Daarna kwam Jørgensen nooit meer tot een dergelijk niveau.

“Als iemand nu 20 of 25 miljoen biedt voor Gimenez, moet je hem echt wegdoen”, gaat de analist verder. Transfermarkt schat de waarde van de Mexicaan echter op vijftig miljoen euro. “Je kan best een keer een kans missen, maar ook in het veldspel blinkt hij niet uit, hebben we vandaag weer gezien. Als iemand heel veel geld voor hem biedt, meteen doen!”

Collega-analist Pierre van Hooijdonk is het niet helemaal met Van der Vaart eens. “Ik denk dat ze voor hem nog wel dertig of veertig miljoen kunnen krijgen. Het is een Mexicaans international, die staan er wereldwijd heel erg goed op. Hij zal niet zomaar heel veel waarde verliezen, want zijn leeftijd is nog heel erg gunstig voor Feyenoord. Dat geld gaat Feyenoord echt zeker voor hem krijgen. Als het niet deze zomer is, dan is het wel een half jaar of een heel jaar later. Daar ben ik van overtuigd”, aldus Van Hooijdonk.

