Burak Yilmaz (35) staat voor eerste avontuur in Europese topcompetitie

Burak Yilmaz gaat in de nadagen van zijn carrière mogelijk nog verkassen naar een Europese topcompetitie. France Football weet woensdag namelijk te melden dat Lille OSC hard werkt aan de komst van de 35-jarige aanvaller van Besiktas. Yilmaz beleefde in zijn lange loopbaan pas één buitenlands avontuur, tussen februari 2016 en augustus 2017 bij het Chinese Beijing Sinobo Guoan.

Yilmaz heeft nog een contract tot de zomer van 2021 bij Besiktas, maar het is niet ondenkbaar dat hij deze zomer vertrekt uit Istanbul. De centrumspits verdient op jaarbasis ongeveer tweeënhalf miljoen euro en drukt daarmee zwaar op de begroting van Besiktas, dat mede door de gevolgen van de coronacrisis financieel in zwaar weer is beland. Technisch directeur Luís Campos van Lille is deze week naar Turkije afgereisd om met Besiktas te spreken over een transfer van Yilmaz.

Yilmaz moet bij Lille, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Ligue 1 en zodoende volgend jaar actief zal zijn in de groepsfase van de Champions League, de opvolger worden van Loïc Rémy. Laatstgenoemde vertrok deze zomer transfervrij uit het Stade Pierre-Mauroy en leek zich vervolgens te gaan verbinden aan Benevento. De 33-jarige Fransman kwam afgelopen week echter niet door de medische keuring bij in de Italiaanse promovendus en zit daardoor voorlopig nog altijd zonder club.

Voor Yilmaz kan het zijn eerste avontuur in een Europese topcompetitie worden. De 59-voudig international van Turkije begon zijn carrière in eigen land bij Antalyaspor en speelde daarna achtereenvolgens voor Besiktas, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskisehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beijing Sinobo Guoan, opnieuw Trabzonspor en weer Besiktas. Hij was dit seizoen in 25 competitiewedstrijden voor de Zwarte Adelaars goed voor 13 doelpunten en 7 assists en hoopt volgend seizoen tot de EK-selectie van Turkije te behoren. Hij zou bij Lille de derde Turk kunnen worden na verdediger Mehmet Zeki Çelik en middenvelder Yusuf Yazici.