Held van Feyenoord-Legioen al 16 maanden zonder club: ‘Dan is het voorbij’

Donderdag, 9 november 2023 om 11:36 • Wessel Antes • Laatste update: 11:41

Voormalig Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen zit al zestien maanden zonder club. De 32-jarige aanvaller uit Denemarken liep in de zomer van 2022 uit zijn contract bij FC Kopenhagen en is er sindsdien niet in geslaagd een nieuwe werkgever te vinden. Jørgensen hoopt nog altijd op een buitenlands avontuur, al is het nog maar de vraag of de 39-voudig international van het Deense elftal een nieuwe uitdaging gaat vinden.

Met 21 doelpunten en 13 assists in 32 competitiewedstrijden had Jørgensen een ontegenzeggelijk aandeel in Feyenoords landstitel van 2017. De rechtspoot werd topscorer van de Eredivisie en kon rekenen op interesse van Newcastle United. Een transfer kwam er echter niet, waarna Jørgensen nooit meer zijn topvorm bereikte in Rotterdam-Zuid. Uiteindelijk speelde Jørgensen 151 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 58 doelpunten en 23 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Door zijn aandeel in de eerste landstitel in achttien jaar is Jørgensen nog altijd zeer geliefd bij Het Legioen. Na vijf seizoenen in De Kuip vertrok de Deen in de zomer van 2021 naar Kasimpasa, maar in Turkije kon hij niet aarden. In vijftien wedstrijden wist Jørgensen slechts twee keer te scoren, waardoor Kasimpasa hem na een half jaar transfervrij naar Kopenhagen liet vertrekken.

Bij zijn voormalig werkgever werd het er echter niet beter op, daar Jørgensen in een half seizoen slechts 380 minuten in actie kwam, verdeeld over 10 optredens. De aanvalsleider wist slechts eenmaal te scoren, waardoor Kopenhagen besloot niet met hem verder te gaan. Sinds de zomer van 2022 zit Jørgensen zonder club. Zijn schoenen heeft hij echter nog niet definitief aan de wilgen gehangen, zo laat hij weten in de Deense show Klubben van Discovery+.

“Ik wacht op een mooi avontuur in het buitenland”, aldus Jørgensen. “Een mooi avontuur voor mij en mijn familie, waarin we terechtkomen op een leuke plek. Tot dusver is er geen mooie bestemming voorbijgekomen. Ik zou zeggen dat ik nu op een punt ben gekomen waarin het moeilijk gaat worden.”

Jørgensen hoopte op landen als Australië of de Verenigde Staten, maar een concreet avontuur is er nog niet van gekomen. De spits wacht nog twee transferperiodes tot hij een definitieve knoop doorhakt over zijn carrière. “Tenzij er een wonder gebeurt en we een kans krijgen, denk ik dat ik klaar ben met voetbal. De laatste kans voor mij is komende zomer, anders is het voorbij.”

Vitesse

Jørgensen werd afgelopen zomer nog gelinkt aan Vitesse. In gesprek met het Deense BOLD bevestigde de spits zelfs de interesse van de Arnhemmers. Jørgensen gaf aan Vitesse te zien als een mooie uitdaging, maar tot een dienstverband kwam het niet. Mogelijk is de financiële situatie van de hekkensluiter van de Eredivisie daar een reden voor. Nu lijkt Jørgensen net als Jan-Arie van der Heijden, die ook een sleutelrol speelde in Feyenoords landstitel van 2017, af te stevenen op een roemloos afscheid van het profvoetbal.