Frank de Boer krijgt nieuwe trap na in Amerika: drie redenen voor ontslag

Atlanta United maakte vrijdag bekend 'in onderling overleg' uit elkaar te gaan met Frank de Boer, maar van een vrijwillig vertrek van de trainer lijkt geen sprake. The Atlanta Journal-Constitution schreef direct over een conflict tussen de spelersgroep en De Boer, journalist Matthew Doyle doet daar op de officiële website van de Major League Soccer nog een schepje bovenop: volgens Doyle zijn er drie hoofdoorzaken voor het ontslag van De Boer bij Atlanta. "Verliezend voetbal, waardevermindering van de spelers en een ontevreden spelersgroep", schrijft hij.

De Boer won in anderhalf jaar tijd twee prijzen bij Atlanta, maar moest na een reeks van drie nederlagen in het MLS is Back Tournament vertrekken. "Het tekent de ambitie van Atlanta dat een paar trofeeën niet genoeg zijn om een vernederende, doelloze, drievoudige afgang te overleven", analyseert Doyle het ontslag van De Boer. "Er waren vraagtekens over hoe serieus de clubs het toernooi zouden nemen. Dit is het antwoord. Dit is de prijs van mislukking", klinkt het hard.

"Het einde kwam snel, maar de basis werd gelegd door De Boer zelf", stelt Doyle. "De manager kwam regelmatig in botsing met de beste spelers van het team, wat Josef Martínez en Leandro González Pirez zelfs openlijk hebben uitgesproken in de media." De conflicten leidden vooral dankzij sterspeler Martínez niet direct tot problemen, weet Doyle. "Martínez was zó'n winnaar en leider dat hij, zelfs toen de situatie met De Boer uit de hand dreigde te lopen, een van de beste prestaties aller tijden in de competitie neerzette, door zeventien goals te maken in achttien wedstrijden."

Martínez scheurde in maart zijn voorste kruisband af, waardoor Atlanta het sindsdien zonder de 27-jarige spits moest stellen. "Zonder hem werden de problemen alsmaar groter, en De Boer had blijkbaar geen tactisch plan om die op te lossen. De coach had daarnaast een hand in het vertrek van diverse spelers: Tito Villalba, door De Boer naar de bank verbannen, González Pirez, Julian Gressel en Darlington Nagbe zijn weggegaan bij Atlanta."

De Boer werd volgens Doyle door Atlanta aangesteld om de talenten van de club door te ontwikkelen, maar slaagde daar niet in. "Hij werd ingehuurd om van Ezequiel Barco, die overkwam van Independiente, een transferobject van acht cijfers te maken, maar dat is niet gebeurd. En de vorm van Pity Martínez, in 2018 nog uitgeroepen tot de beste speler in Zuid-Amerika, was onder De Boer nog erger. Hoewel een deel daarvan hen als individu is aan te merken, is voetbal geen individuele sport. Het is de taak van de manager om een succes van het team te maken."

Ook het voetbal dat Atlanta onder De Boer speelde, kon Doyle totaal niet bekoren. "De Boer heeft het team afgebroken in een poging een elftal te creëren dat in zijn geest kon spelen", luidt de spijkerharde conclusie van de journalist. "In dat proces veranderde Atlanta van de goedspelende, vermakelijke ploeg van zijn voorganger Tata Martino in een ongelukkig stel spelers zonder enige flair."