Frank de Boer wordt keihard verwijt gemaakt na nieuwe mislukking

Er kwam vrijdag na ruim anderhalve jaar een einde aan de samenwerking tussen Frank de Boer en Atlanta United. Volgens de officiële lezing scheiden de wegen van de Nederlandse trainer en Amerikaanse in onderling overleg, maar The Atlanta Journal-Constitution verzekert dat het simpelweg niet meer boterde tussen De Boer en zijn spelersgroep.

De Boer kwam met Atlanta United rampzalig uit de coronaonderbreking met drie nederlagen op rij. De vijftigjarige oefenmeester zat uiteindelijk 55 wedstrijden op de bank bij the Five Sripes, maar volgens The Atlanta Journal-Constitution is het een wonder dat De Boer het überhaupt zo lang heeft volgehouden. "De Boer en de spelers van Atlanta United leken al vanaf het begin te botsen met elkaar over de tactiek en communicatie", schrijft de grootste krant van Atlanta.

De Boer was naar verluidt van mening dat zijn elftal gebaat was bij een enigszins behoudende speelwijze. "Hij vond dat zijn verdedigers compacter moesten staan, maar dat had tot gevolg dat de aanvallers minder vrijheid genoten", zo klinkt het. Ook de persoonlijkheid van de Nederlander stuitte op weerstand binnen de selectie van Atlanta United. "De spelers vonden hem arrogant en waren van mening dat hij iets te graag zelf in de spotlights stond", is het harde verwijt. "Bovendien hadden ze hun twijfels over zijn tactische keuzes en de manier waarop hij wedstrijden voorbereidde."

De Boer werd in oktober oktober 2018 aangesteld bij Atlanta United als opvolger van Gerardo 'Tata' Martino. Onder zijn leiding eindigde Atlanta United in zijn eerste seizoen op de tweede plek in de Eastern Conference van de Major League Soccer (MLS). De Boer won met de Lamar Hunt US Open Cup 2019 en de tweede jaarlijkse Campeones Cup twee prijzen, die overigens van weinig betekenis zijn in het Amerikaanse voetbal. Atlanta United begon onder De Boer in maart uitstekend aan het nieuwe seizoen in de MLS, door tweemaal op rij te winnen. Vanaf de hervatting van de competitie in juli ging het echter slecht, met driemaal een 0-1 nederlaag op rij.

Voor De Boer is zijn vertrek een nieuw dieptepunt, nadat zijn laatste twee avonturen, bij Crystal Palace en Internazionale, ook al vroegtijdig eindigden. Ook bij die clubs kreeg hij naderhand overigens het verwijt arrogant te zijn, onder meer van Jonathan Biabiany. Ook Caner Erkin haalde na een samenwerking met De Boer bij Inter hard uit naar de ex-trainer van Ajax.